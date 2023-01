Αέρας στον τρίτο γύρο ο Τσιτσιπάς! (vid)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεπέρασε το εμπόριο του 21χρονου Αυστραλού (Νο.169) με 6-3, 6-0, 6-2 και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Australian Open, του πιο επιτυχημένου του σλαμ, για πέμπτη διαδοχική χρονιά. Εκεί θα βρει τον νικητή της ολλανδικής μονομαχίας ανάμεσα στον Τάλον Γκρίκσπορ και τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ.

Επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την εξαιρετική φόρμα του ο Τσιτσιπάς, με το ρεκόρ του να τα λέει όλα: έχει έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις τη φετινή σεζόν! Το πιο ενθαρρυντικό, όμως, είναι ότι δείχνει απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο, που δεν είναι άλλος από τον τίτλο και το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Μεγάλο όπλο του είναι το σερβίς, που τον βοηθάει να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις, ενώ το forehand του είναι πάντα αξιόπιστο και έχει τον τρόπο να «πυροβολεί» από αυτή την πλευρά.

Πρέπει, ωστόσο, να σταθεί κανείς στο σαφώς βελτιωμένο backhand του, που δεν δείχνει μόνο λιγότερο ευάλωτο σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, αλλά του δίνει και πολλούς πόντους. Αν και αυτό... μπει στη φαρέτρα, τότε θα μπορεί να πετύχει πολύ μεγάλα πράγματα...

Δεν είναι ώρα, φυσικά, για πολύ μεγάλα λόγια, αφού βρισκόμαστε μόλις στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Ο δρόμος, όμως, δείχνει ανοιχτός, ειδικά αν λάβουμε υπ' όψιν και την πολύ καλή παράδοσή του στην αυστραλιανή πόλη...

Ο Χιτζικάτα, πάντως, μπήκε με ενθουσιασμό στον αγώνα και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, όμως ο Στέφανος έψαξε με υπομονή την ευκαιρία του και αυτή ήρθε στο έκτο γκέιμ. Την εκμεταλλεύτηκε (4-2), εδραίωσε με μηδέν στη συνέχεια το προβάδισμα (5-2) και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για το 1-0 στο 5-3. Έχασε το πρώτο σετ πόιντ του, αλλά τελικά ολοκλήρωσε τη δουλειά με άσο.

Μπήκε, μάλιστα, με φόρα στο δεύτερο σετ και σημείωσε μπρέικ στο πρώτο κιόλας γκέιμ. Αμέσως μετά, ωστόσο, ο νεαρός Αυστραλός απείλησε με τρία μπρέικ πόιντ και χρειάστηκε να επιστρατεύσει (κυρίως) το καλό του σερβίς ο Στεφ για να υπερασπιστεί το μπρέικ και να κάνει το 2-0.

Όλα έγιναν πιο απλά από εκεί και πέρα, με τον Τσιτσιπά να επιτίθεται... ανελέητα στο σερβίς του Χιτζικάτα, να παίρνει όλα τα ράλι, να σερβίρει άψογα και να καθαρίζει το δεύτερο σετ, χωρίς να χάσει γκέιμ.

Ο Χιτζικάτα όχι μόνο έβαλε φρένο στο σερί των επτά κερδισμένων γκέιμ του Στέφανου, αλλά βρέθηκε και με διπλό μπρέικ πόιντ στο 1-2. Ο Στεφ, ωστόσο, βρήκε πάλι μεγάλα σερβίς και τελικά έκλεισε το γκέιμ (2-2).

Μετά από αυτό το hold, ο Τσιτσιπάς πίεσε ακόμα περισσότερο τον Αυστραλό και με δύο συνεχόμενα μπρέικ, πέρασε μπροστά με 5-2. Και, βέβαια, δεν δυσκολεύτηκε να σφραγίσει την πρόκριση στο δικό του σερβίς.

