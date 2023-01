Συγκεκριμένα, ο 29χρονος Αυστραλός αντάλλαξε 70 (!) χτυπήματα με τον Καρέν Χατσάνοφ και τελικά πήρε τον πόντο, ξεσηκώνοντας την John Cain Arena.

Ο Ρώσος επικράτησε με 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 και έχει ενδιαφέρον ραντεβού στον τρίτο γύρο με τον Φράνσις Τιάφοου.

