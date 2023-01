Πήρε το ντέρμπι η Γκοφ - Τελείωσε τη δουλειά ο Κοκκινάκης (vid)

Μετά από μια συναρπαστική αναμέτρηση διάρκειας 1 ώρας και 43 λεπτών, η 18χρονη Αμερικανίδα, Νο.7 στον κόσμο, λύγισε με 6-3, 7-6(4) την Έμα Ραντουκάνου και θα περιμένει τώρα τη νικήτρια του αγώνα Ζενγκ-Πέρα.

Η Ραντουκάνου, πάντως, θα μπορούσε να στείλει το ματς σε τρίτο σετ, καθώς γύρισε την εις βάρος της κατάσταση στο δεύτερο και είχε δύο σετ πόιντ στο 4-5. Έχασε, όμως, το πρώτο με ένα άστοχο backhand και το δεύτερο με ένα αποτυχημένο drop shot.

Το σετ οδηγήθηκε σε τάι μπρέικ κι εκεί η Γκοφ ήταν πιο αποτελεσματική και έκλεισε τον αγώνα εκμεταλλευόμενη το τρίτο ματς πόιντ της. Έφτασε τις 100 νίκες καριέρας πριν κλείσει τα 19 της χρόνια!

Ο αγώνας, πάντως, σημαδεύτηκε από τα πολλά αβίαστα λάθη, με τη Ραντουκάνου να έχει 42 και την Γκοφ 41.

Εκτός διοργάνωσης έμεινε η νικήτρια του US Open 2019 Μπιάνκα Αντρέεσκου, μετά την ήττα που γνώρισε με 2-6, 7-6(7), 6-4 από την Κριστίνα Μπούκσα. Η Ισπανίδα πέφτει τώρα πάνω στην Ίγκα Σβιόντεκ.

Αποκλεισμός και για την Πέτρα Κβίτοβα, που έχασε με 7-5, 6-4 από την Ανχελίνα Καλίνινα στη φάση των «64». Η Ουκρανή θα συναντήσει τώρα την Μπάρμπορα Κρεΐτσίκοβα, που άφησε έξω με 6-4, 6-1 την Κλάρα Μπουρέλ.

Δυνατά έχει μπει στη διοργάνωση η Μάντισον Κις, πιθανή αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον τέταρτο γύρο, που απέκλεισε με 6-3, 6-2 την Τσινγού Γουάνγκ και περιμένει Νάντια Ποντορόσκα ή Βικτόρια Αζαρένκα στον τρίτο γύρο.

Στους άνδρες, στον δεύτερο γύρο πέρασε με... καθυστέρηση ο Θανάσης Κοκκινάκης, αφού πήρε τους πέντε πόντους που χρειαζόταν απέναντι στον Φάμπιο Φονίνι και επικράτησε με 6-1, 6-2, 6-2. Έχει, λοιπόν, αύριο μεγάλο ραντεβού με τον Άντι Μάρεϊ!

