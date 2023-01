Ο Μακντόναλντ απέκλεισε τον «λαβωμένο» Ναδάλ! (vids)

Ο 27χρονος Αμερικανός (Νο.65) επικράτησε του θρυλικού Ισπανού (Νο.2) με 6-4, 6-4, 7-5 σε 2 ώρες και 32 λεπτά, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του. Ο Ράφα, από την άλλη, χάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης!

Ο Μακντόναλντ ήταν εκπληκτικός στα δύο πρώτα σετ, αλλά όταν βρέθηκε ένα γκέιμ μακριά από το 2-0 (5-3), είδε τον αντίπαλό του να φεύγει για τα αποδυτήρια με τραυματισμό στον γοφό. Συνέβη στον τρίτο πόντο του όγδοου γκέιμ.

Ο Ράφα αποφάσισε να συνεχίσει το παιχνίδι, όμως ήταν φανερό ότι είχε τεράστια προβλήματα στην κίνησή του.

Ο Μακντόναλντ έχασε λίγο τον ρυθμό του και δεν πίεσε αρχικά όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα ο «στατικός» Ναδάλ να μένει «ζωντανός» στο τρίτο σετ, έχοντας και τη μεγάλη υποστήριξη της Rod Laver Arena.

Τελικά, μάλλον ένιωσε ξανά πόνους στο ενδέκατο γκέιμ και «παραδόθηκε» στον αντίπαλό του: έγινε το καθοριστικό μπρέικ και στη συνέχεια ο Μακντόναλντ σέρβιρε με επιτυχία για τη νίκη. Το ερώτημα τώρα είναι αν ο Ράφα θα επιστρέψει ποτέ στην Αυστραλία, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε από το γήπεδο φάνηκε σαν αποχαιρετισμός...

Ο Μακντόναλντ θα παίξει στη συνέχεια με τον νικητή του αγώνα Σβρτσίνα-Νισιόκα, ενώ ο Ράφα βγαίνει σίγουρα εκτός Top 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχει χάσει επτά από τα τελευταία εννιά παιχνίδια του!

Σημειώστε ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 2001 και τον Γκούγκα Κουέρτεν που ο επικεφαλής του ταμπλό χάνει στον δεύτερο γύρο.

Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι λίγοι παίκτες θα ολοκλήρωναν αυτό το ματς, αν ήταν στη θέση του Ναδάλ...

Θυμίζουμε ότι ο Ράφα ήταν πιθανός αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο μεταξύ, ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ έχασε τα δύο πρώτα σετ από τον Άλεξ Μόλκαν, αλλά πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-6, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 σε τρεις ώρες. Θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον νικητή του αγώνα Σερούντολο-Μουτέ.

Στους «32» πέρασε και ο Γιάνικ Σίνερ, που μετά το 6-3, 6-2, 6-2 επί του Τόμας Ετσέρβερι περιμένει Λόιντ Χάρις ή Μάρτον Φούτσοβιτς.

Ο Φράνσις Τιάφοου, τέλος, άφησε εκτός τον Τζουντσένγκ Σανγκ με 6-4, 6-4, 6-1 και θα παίξει με Καρέν Χατσάνοφ ή Τζέισον Κούμπλερ.

Mission accomplished for @mackiemacster 🇺🇸



The impressive American has beaten Nadal 6-4 6-4 7-5. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/fkaTpk11te