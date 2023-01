Ακάθεκτες Σβιόντεκ και Πεγκούλα (vids)

H Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.1 στον κόσμο, επικράτησε της Καμίλα Οσόριο από την Κολομβία (Νο.84) με 6-2, 6-3 σε 84 λεπτά και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Εκεί ενδεχομένως να βρει την Μπιάνκα Αντρεέσκου, που παίζει αργότερα με την Κριστίνα Μπούκσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 21χρονη Πολωνή μετράει 12 σερί νίκες σε δεύτερο γύρο Grand Slam, έχοντας να ηττηθεί από το US Open 2019. Συνολικά έχει κερδίσει 53 από τα 65 ματς που έχει δώσει σε κυρίως ταμπλό major.

Καλά τα πήγε και η Τζέσικα Πεγκούλα, Νο.3, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε στο δεύτερο σετ, κόντρα σε αρκετά επικίνδυνη αντίπαλο. Επικράτησε της Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς (No.38) με 6-2, 7-6(5) και πέρασε για τρίτη φορά στον τρίτο γύρο του τουρνουά, όπου θα βρει τη νικήτρια του αγώνα Γκαντέσκι-Κόστγιουκ.

Θυμίζουμε ότι πριν λίγες μέρες η 28χρονη Αμερικανίδα συνέτριψε τη Σβιόντεκ στα ημιτελικά του United Cup.

Η δράση είναι προς το παρόν περιορισμένη στη Μελβούρνη, καθώς λόγω βροχής δεν έχουν ξεκινήσει οι αγώνες στα εξωτερικά γήπεδα.

