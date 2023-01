Με ανατροπή στον τρίτο γύρο η Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη άντεξε στην τρομερή πίεση της εξαιρετικής Ντιάνα Σνάιντερ και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «32» του Australian Open.

Μετά από μεγάλη μάχη 2 ωρών και 33 λεπτών, η Μαρία επικράτησε της 18χρονης Ρωσίδας (Νο.106) με 3-6, 7-5, 6-3 και περιμένει μεθαύριο (20/1) στον τρίτο γύρο τη νικήτρια του αγώνα Ζου-Τάιχμαν. Να δούμε πότε θα γίνει ο αγώνας αυτός, καθώς βρέχει από νωρίς στη Μελβούρνη και έχει γίνει άνω-κάτω το πρόγραμμα!

Η Μαρία κλήθηκε για άλλη μια φορά να αποφύγει τις παγίδες του... άγνωστου και παρότι πέρασε δύσκολες στιγμές, κατάφερε να μείνει όρθια. Δεν ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις της και στο τέλος πήγε να πληρώσει τα δικά της λάθη, αλλά η ουσία μετράει... Και η ουσία είναι ότι η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια συνεχίζει την πορεία της στη Μελβούρνη και εξακολουθεί να «βλέπει» μακριά.

H νεαρή αντίπαλός της, με μεγάλη καριέρα σε επίπεδο juniors και υποτροφία στο κολέγιο της North Carolina, μπήκε στον αγώνα με... άγνοια κινδύνου, σημείωσε μπρέικ στο πρώτο service game της Μαρίας και από εκεί και πέρα απλά... εκτελούσε και από τις δύο πλευρές με τα βαριά χτυπήματά της. Το ότι είναι αριστερόχειρας ταλαιπώρησε ακόμα περισσότερο τη Μαρία...

Η 27χρονη τενίστρια, πάντως, άρχισε να βρίσκει σιγά-σιγά τον ρυθμό της, σέρβιρε πολύ καλύτερα και όταν η Σνάιντερ πήρε τις μπάλες στο 3-5, την απείλησε τρεις φορές με μπρέικ. Η νεαρή Ρωσίδα, ωστόσο, με υπερπροσπάθεια εκμεταλλεύτηκε το πέμπτο σετ πόιντ της και «έγραψε» το 0-1.

Ήρθε, όμως, η άμεση αντίδραση της Σάκκαρη, που σημείωσε γρήγορο μπρέικ στο δεύτερο σετ (2-0) και στη συνέχεια ξέφυγε και με 4-1. Είχαν, βέβαια, αρχίσει να έρχονται και πολλά λάθη από τη ρακέτα της νεαρής αντιπάλου της. Στο 4-2, όμως, είχε ένα κακό service game με δύο διπλά λάθη και έδωσε στη Σνάιντερ το δικαίωμα να ξαναμπεί στο σετ.

Την «έσπασε» ξανά στο επόμενο γκέιμ και είχε την ευκαιρία να σερβίρει για το σετ, όμως δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δέχτηκε ένα ακόμα μπρέικ. Δεν έκλεισε το σετ ούτε όταν προηγήθηκε με 0-40 στο σερβίς της νεαρής τενίστριας, καθώς η Σνάιντερ έμεινε όρθια και έγινε το 5-5.

Η Ρωσίδα, ωστόσο, λύγισε τη δεύτερη φορά που σέρβιρε υπό πίεση, με τη Μαρία να σημειώνει το πολυπόθητο μπρέικ και να φέρνει το ματς στα ίσα.

Ούτε το 3-1 του τρίτου σετ, πάντως, έδωσε ασφάλεια στη Σάκκαρη, αφού η Νο.6 τενίστρια στον κόσμο έδωσε δικαιώματα στην αντίπαλό της με τα δύο διπλά λάθη της και ήρθε ένα ακόμα μπρέικ (3-2). Η Μαρία, όμως, είχε ξανά την απάντηση, πέρασε μπροστά με 4-2 και η Σνάιντερ βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο ματς στο 5-2.

Έσωσε δύο ματς πόιντ της Σάκκαρη στο σημείο αυτό και προηγήθηκε με 0-30 όταν η Σάκκαρη σέρβιρε για την πρόκριση, αλλά η Μαρία πήρε τέσσερις σερί πόντους και έκλεισε τον αγώνα.

Είναι η πέμπτη φορά που περνάει στον τρίτο γύρο του Australian Open και παρότι κληρώθηκε στη βαριά πλευρά του ταμπλό (Σβιόντεκ, Πεγκούλα, Γκοφ), έχει καλές πιθανότητες να προχωρήσει βαθιά στη διοργάνωση.

Πρέπει, φυσικά, να προσέξει τα διπλά λάθη της, γιατί σήμερα έφτασε τα 9 και είναι ο λόγος που δεν καθάρισε πιο εύκολα τον αγώνα...Είχε συνολικά 40 αβίαστα λάθη, ενώ πέτυχε και 32 winners.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σνάιντερ είχε τέσσερις straight set νίκες πριν το σημερινό ματς, καθώς ήρθε από τα προκριματικά με 3/3 και στη συνέχεια πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε δεύτερο γύρο σλαμ. Δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στο κολέγιο, αλλά όλα δείχνουν ότι έχει λαμπρό μέλλον μπροστά της...