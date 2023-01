Ξεσηκωμός στη Rod Laver Arena για Τζόκοβιτς (vid)

Ο Νόλε παίζει το πρώτο του παιχνίδι στο Australian Open μετά το περσινό... φιάσκο με τη βίζα του και φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αφήσει πίσω του τα πάντα. Όπως και ο ίδιος, άλλωστε...

Δείτε πώς υποδέχτηκαν οι φίλαθλοι τον 35χρονο Σέρβο, που αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα του τον Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα, και σημειώστε ότι είναι βαριά «δεμένο» το αριστερό του πόδι.

Listen to the noise 🙌



The 9x champion is back!@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/4zVMHeK3sk