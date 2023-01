Όρθιος με μεγάλη ανατροπή ο Ζβέρεφ (vid)

Παρότι έμεινε πίσω με 1-2, ο 25χρονος Γερμανός γύρισε το ματς και επικράτησε του 27χρονου Περουβιανού με 4-6, 6-1, 6-7(3) 6-4, μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 6 λεπτών. Θα παίξει στον δεύτερο γύρο με έναν εκ των Μάικλ Μο, Λορέν Λοκολί.

Ήταν η πρώτη νίκη του Ζβέρεφ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στον αστράγαλο στα ημιτελικά του Roland Garros. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει προσδοκίες στη φετινή διοργάνωση, όμως αν πάρει παιχνίδια στα πόδια του, τότε σίγουρα μπορεί να βρει ρυθμό και ίσως να γίνει και επικίνδυνος.

Σήμερα, φυσικά, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι άγνωστο αν θα είναι έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης για τον μεθαυριανό (19/1) αγώνα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με πάνω από 20 ματς να απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, είχαμε και πάλι διακοπή στα εξωτερικά γήπεδα. Αυτή τη φορά, όμως, είναι λόγω... βροχής!

Zverev wins the battle 💪@AlexZverev takes out Varillas after 4 hours 4-6 6-1 5-7 7-6 6-4 ⚡️@AustralianOpen | #AusOpen



