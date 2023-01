«Καθάρισε» εύκολα τον Τιμ ο Ρούμπλεφ - Επιβλητικές Γκαρσιά και Σαμπαλένκα (vids)

Ο 25χρονος Ρώσος (Νο.6) επικράτησε του φιναλίστ του 2020 με 6-3, 6-4, 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Australian Open, όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Παρσέλ-Ρουσουβουόρι.

Ο Αυστριακός, άλλοτε Νο.3 στον κόσμο, γνώρισε την πέμπτη σερί ήττα του από τον Ρούμπλεφ και μένει εκτός δεύτερου γύρου για πρώτη φορά μετά το 2015. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, είπε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα στους κοιλιακούς στο τρίτο σετ.

Στη φάση των «64» πέρασε και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που μετά το 7-6(3), 7-5, 6-2 επί του Ασλάν Καράτσεφ θα παίξει με τον Λάσλο Τζέρε.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η Καρολίν Γκαρσιά (Νο.4) έκανε περίπατο κόντρα στην Κάθριν Σέμποβ, την οποία άφησε έξω με 6-3, 6-0 για να κλείσει μεγάλο ραντεβού με τη Λέιλα Φερνάντες (Νο.40). Η νεαρή Καναδή απέκλεισε με 7-5, 6-2 την Αλιζέ Κορνέ, που πέρυσι είχε φτάσει ως τα ημιτελικά.

Καλά ξεκίνησε και η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.5), που υπέταξε με 6-1, 6-4 την Τερέζα Μαρτίντσοβα και θα αναμετρηθεί με τη Σέλμπι Ρότζερς (6-4, 6-3 την Αρτανό).

Μεγάλη νίκη επί της Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα πέτυχε η Ελίζ Μέρτενς, που επικράτησε με 3-6, 7-6(3), 6-1 και περιμένει Λόρεν Ντέιβις ή Ντάνκα Κόβινιτς.

Η Μαρτίνα Τρεβιζάν, που λύγισε τη Μαρία Σάκκαρη στο United Cup, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άνα Καρολίνα Σμιέντλοβα (6-3, 6-2), που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την Καμίλα Τζόρτζι. Η Ιταλίδα ήταν συντριπτική κόντρα στην Αναστάσια Παβλιουτσένκοβα, φιναλίστ του Roland Garros 2021, την οποία απέκλεισε με 6-0, 6-1.

H 17χρονη Λίντα Φρουχβίρτοβα πέτυχε την πρώτη της νίκη στη Μελβούρνη αφήνοντας έξω με 6-0, 7-1 την Ελληνοαυστραλή Τζέιμι Φουρλής και πέφτει σε μια «γηπεδούχο». Την Κιμ Μπίρελ, που μπήκε στη διοργάνωση με wild card και λύγισε με 3-6, 7-6(4), 6-1 την πολύπειρη Κάια Κανέπι.

Η Καρολίνα Πλίσκοβα, τέλος, επιβλήθηκε της Τσιγιού Γουάνγκ με 6-1, 6-3 και θα παίξει με Σοράνα Κιρστέα ή Γιούλια Πουτίντσεβα.

