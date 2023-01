«Ίδρωσαν» Σβιόντεκ και Αλιασίμ (vids)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της 23χρονης Γερμανίδας (Νο.69) με 6-4, 7-5 σε δύο ώρες και θα παίξει στη φάση των «64» με την Καμίλα Οσόριο από την Κολομβία.

Η 21χρονη Πολωνή εκμεταλλεύτηκε τη νευρικότητα της Νιμάιερ στο 5-4 για να πετύχει το μπρέικ και να κάνει το 1-0, ενώ στο δεύτερο σετ χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή για να μην... μπλέξει με τρίτο σετ.

Συγκεκριμένα, η Νιμάιερ ήταν μπροστά στο σκορ με 3-5, όμως η Ίγκα κατάφερε να πάρει τέσσερα γκέιμ στη σειρά και να κλείσει τον αγώνα.

Δύσκολες στιγμές πέρασε και ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, που έχασε... πανηγυρικά το πρώτο σετ από τον συμπατριώτη του Καναδό Βάσεκ Πόσπισιλ με 1-6. Κατάφερε, ωστόσο, με πολύ ιδρώτα να γυρίσει την εις βάρος του κατάσταση σε δύο τάι μπρέικ και τελικά να καθαρίσει την πρόκριση στο τέταρτο σετ, επικρατώντας με 1-6, 7-6(4), 7-6(3), 6-3 μετά από τέσσερις ώρες!

Θα παίξει στη συνέχεια με τον Άλεξ Μόλκαν, που λύγισε με 6-7(3), 6-3, 1-6, 7-6(2), 6-4 τον νικητή του 2014 Σταν Βαβρίνκα. Ο Ελβετός, μάλιστα, σέρβιρε για τη νίκη στο 4-5 του τέταρτου σετ, αλλά δέχτηκε το μπρέικ από τον αντίπαλό του.

