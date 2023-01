Ο αντίπαλος του Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο (vids)

O 21χρονος τενίστας, Νο.169 στον κόσμο, έκανε σπουδαία ανατροπή κόντρα στον έμπειρο Γιάνικ Χάνφμαν και πήρε τη μεγάλη νίκη με 4-6, 4-6, 6-3, 7-6(5), 6-3, κλείνοντας το ραντεβού με τον Στεφ.

Είναι η πρώτη φορά που ο Χιτζικάτα προκρίνεται σε δεύτερο γύρο Grand Slam, ενώ είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή του σε major. Είναι και η πρώτη φορά που βρίσκει τον Τσιτσιπά στον δρόμο του. Έχει μπει στο κυρίως ταμπλό με wild card.

Ο αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (18/1).

The SCENES on Court 8 😍



🇦🇺 Rinky Hijikata comes from two sets down to complete a stunning comeback on his main draw debut! #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/P8CrFZWT0M