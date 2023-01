Δυνατή εκκίνηση στη Μελβούρνη ο Τσιτσιπάς (vids)

Παρότι τα βρήκε... σκούρα στο τρίτο σετ, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-4, 7-6(6) του 26χρονου Γάλλου (Νο.61) σε δύο ώρες και πέρασε στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης για πέμπτη σερί χρονιά. Εκεί θα βρει την Τετάρτη (18/1) τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γιάνικ Χάνφμαν και τον Ρίνκι Χιτζικάτα.

Ο Στεφ ήταν εκπληκτικός στα δύο πρώτα σετ και τα πήρε σε μόλις μία ώρα, αλλά μετά το μπρέικ στο τρίτο φάνηκε να χάνει την αυτοσυγκέντρωσή του. Αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί ανέλπιστα να κυνηγάει τον αντίπαλό του, αλλά και να απειλείται στη συνέχεια με σετ πόιντς.

Τελικά, έστειλε με υπερπροσπάθεια το σετ σε τάι μπρέικ και παρά το γεγονός ότι έμεινε ξανά πίσω στο σκορ, «μίλησε» την κατάλληλη στιγμή και απέφυγε οποιεσδήποτε περιπέτειες θα μπορούσαν να προκύψουν μετά από απώλεια σετ!

Παρά το μπλακ άουτ στο τρίτο σετ, πάντως, τα μηνύματα είναι άκρως ενθαρρυντικά και ο Στεφ δείχνει έτοιμος για άλλη μια μεγάλη πορεία στη Μελβούρνη!

Ο Στεφ πήρε κεφάλι στο τέταρτο γκέιμ του πρώτου σετ (3-1) και παίζοντας εξαιρετικό τένις έφτασε με πολλή άνεση στο 1-0. Είναι χαρακτηριστικό ότι σημείωσε 15 winners, είχε μόνο 3 αβίαστα και δεν έχασε κανέναν πόντο πίσω από το πρώτο σερβίς.

Το υψηλό επίπεδο διατηρήθηκε και στο δεύτερο σετ και το μπρέικ που σημειώθηκε στο πέμπτο γκέιμ (3-2) ήταν αρκετό για να τον οδηγήσει στο 2-0. Οι αριθμοί παρέμειναν σχεδόν τέλειοι, καθώς είχε 13 winners, 3 αβίαστα και μόνο δύο χαμένους πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι θα έφτανε στην πρόκριση με περίπατο, μάλλον χαλάρωσε μετά το 2-0 του τρίτου, δίνοντας δικαιώματα στον αντίπαλό του. Ο Αλίς όχι μόνο πήρε το μπρέικ πίσω, αλλά σημείωσε ένα ακόμα για να προηγηθεί με 2-4, εκμεταλλευόμενος την αστάθεια του Στεφ στο σερβίς του. Ο Τσιτσιπάς βρήκε την άμεση απάντηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απέφυγε και τον κίνδυνο.

Χρειάστηκε να σώσει τέσσερα σετ πόιντ του Αλίς όταν σέρβιρε υπό πίεση στο 5-6, ενώ είδε στο τάι μπρέικ που ακολούθησε τον Γάλλο να παίρνει κεφάλι με 0-3 και δύο μίνι μπρέικ. Αντέδρασε, όμως, και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4 και να βρεθεί με το πρώτο του ματς πόιντ στο 6-5, αλλά αυτό ήταν στο σερβίς του Αλίς.

Ο Γάλλος έμεινε προσωρινά «ζωντανός», ωστόσο δεν έγινε το ίδιο στον επόμενο πόντο και ο Στεφ είχε το δεύτερο ματς πόιντ του. Αυτή τη φορά ήταν στο δικό του σερβίς και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη!

Είχε τα σκαμπανεβάσματά του, όμως έδειξε ότι δικαίως θεωρείται ένα από τα φαβορί για τον τίτλο...

S T E F A N O S 🇬🇷@steftsitsipas overcomes Halys to make the second round for the fifth straight year.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/oTfHHeaOr8