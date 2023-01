Έκανε το καθήκον της η Σάκκαρη και έκλεισε θέση στις «64» του ΑΟ (vids)

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.6) επικράτησε με 6-1, 6-4 σε 94 λεπτά της Γουέ Γουάν (Νο.117) και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «64» της διοργάνωσης, όπου θα βρει την Τετάρτη (18/1) την qualifier Ντιάνα Σνάιντερ.

Μόλις στην πρώτη της εμφάνιση σε Grand Slam, η 18χρονη Ρωσίδα, Νο.106 στον κόσμο, έκανε την έκπληξη αποκλείοντας με 7-6(6), 7-5 την πολύπειρη Τσέχα Κριστίνα Κούτσοβα.

Η Μαρία μπήκε δυνατά (με το εντυπωσιακό outfit της) στη Rod Laver Arena και δεν άφησε την Κινέζα, που έπαιζε για πρώτη φορά στο Australian Open, να πάρει ανάσα.

Σερβίροντας εξαιρετικά (έχασε μόνο έναν πόντο στο σερβίς της) και βάζοντας ασφυκτική πίεση στην αντίπαλό της με το επιθετικό παιχνίδι της (13-3 οι winners), πέτυχε το πρώτο μπρέικ στο τρίτο γκέιμ, επέστρεψε από το 0-40 αμέσως μετά και καθάρισε με αρκετή ευκολία το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο, ωστόσο, την αιφνιδίασε η Γουάν, σημειώνοντας μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ και παίρνοντας προβάδισμα με 0-2 και 1-3. Η Μαρία ξαναβρήκε, πάντως, γρήγορα τον ρυθμό της, σημείωσε μπρέικ με μηδέν στο έκτο γκέιμ και πέρασε μπροστά με 4-3.

Είχε, μάλιστα, και τρεις ευκαιρίες για νέο μπρέικ στη συνέχεια, όμως η 24χρονη Κινέζα κράτησε με υπερπροσπάθεια το σερβίς της και έφερε ξανά το σετ σε ισορροπία (4-4).

Σέρβιρε, όμως, υπό μεγάλη πίεση στο 5-4 και η Μαρία εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, για να πετύχει ένα ακόμα μπρέικ και να κλείσει τον αγώνα στο τρίτο ματς πόιντ της. To έκανε με τον 38ο winner της (είχε και 28 αβίαστα)!

Οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν παγίδες, οπότε η 27χρονη Ελληνίδα είναι σίγουρα πολύ ικανοποιημένη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πίεση... Ο δρόμος είναι μακρύς και σίγουρη είναι ικανή να πάει πολύ μακριά!

THAT is how you finish a match 🔥@mariasakkari cracks 38 winners to pass her first #AO2023 test@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/5QwoXgryYJ