Έπαιξε τένις με τον Ζβέρεφ ο Νοβίτσκι (pics+vids)

Ο θρυλικός Γερμανός, βλέπετε, έπαιζε τένις πριν τον «κερδίσει» το μπάσκετ και, μάλιστα, ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων ταλέντων στη χώρα του.

Σήμερα, λοιπόν, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει μερικά χτυπήματα με τον συμπατριώτη του και, φυσικά, έπεσαν πάνω του όλα τα φώτα!

Δυστυχώς, είναι αργά για wild card για το Australian Open!

After his practice match Zverev went to a meet&greet with NBA hero Dirk Nowitzki who is in Australia with his family (kids did tennis Camps here).



As you can see after 22 years in the NBA a bit rusty but Nowitzki was a talented youth player in Bavaria before he focused on bball pic.twitter.com/EAZFvWFMe1