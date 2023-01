Ασταμάτητος ο Κοκκινάκης (vid)

Ο 26χρονος Ελληνοαυστραλός, Νο.110 στον κόσμο, λύγισε με 6-1, 6-7(4), 6-1 τον Σέρβο Μιομίρ Κετσμάνοβιτς (Νο.28) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά στη γενέτειρά του. Xθες είχε αφήσει εκτός τον Αντρέι Ρούμπλεφ, Νο.6 στον κόσμο και επικεφαλής του ταμπλό.

Έχει, βέβαια, τώρα ένα ακόμα υψηλό εμπόδιο μπροστά του, καθώς θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, Νο.26 στην παγκόσμια κατάταξη.

Στον άλλο ημιτελικό θα μονομαχήσουν Τζακ Ντρέιπερ και Σουνβού Κβον.

Ο Θανάσης, θυμίζουμε, έχει εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό του Australian Open και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Ιταλός Φάμπιο Φονίνι.

