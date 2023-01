Μεγάλη νίκη επί του Ρούμπλεφ ο Κοκκινάκης (vid)

Μετά από ένα συναρπαστικό ματς διάρκειας 1 ώρας και 57 λεπτών, ο 26χρονος Ελληνοαυστραλός (Νο.110) επικράτησε του 25χρονου Ρώσου (Νο.6 και επικεφαλής του ταμπλό) με 6-4, 3-6, 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Adelaide International 2 (ATP 250).

Θα βρει εκεί τον Σέρβο Μιομίρ Κετσμάνοβιτς (Νο.28), που άφησε εκτός με 5-7, 7-6(1), 6-4 τον Αυστραλό Τζέισον Κούμπλερ. Ο Ρούμπλεφ, από την πλευρά του, θα πάει στη Μελβούρνη χωρίς νίκη.

Στους άλλους προημιτελικούς θα παίξουν Μπαουτίστα-Νταβίντοβιτς, Ντρέιπερ-Χατσάνοφ και Ίμερ-Κβον.

Στο μεταξύ, εκτός προημιτελικών στο Όκλαντ έμεινε ο Κάσπερ Ρουντ, Νο.3 στον κόσμο και επικεφαλής του ταμπλό, μετά την ήττα του με 3-6, 6-3, 7-6(3) από τον Λάσλο Τζέρε.

Οι προημιτελικοί του τουρνουά (ATP 250): Τζέρε-Λεστιέν, Γκασκέ-Γκοφέν, Αλίς-Μπρούκσμπι και Γκιρόν-Νόρι.

Defending champ @TKokkinakis pushes past top-seeded Andrey Rublev 6-4 3-6 6-3 to reach the quarter-finals at #AdelaideTennis. pic.twitter.com/8e7ZdvPTdc