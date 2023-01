Εκτός Μελβούρνης ο Τσίλιτς

Τα νέα ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω social media, τονίζοντας ότι η υγεία είναι πάνω από όλα. Δίνει, πάντως, ραντεβού με τη Μελβούρνη την επόμενη σεζόν.

Ο 34χρονος Κροάτης, άλλοτε Νο.3 στον κόσμο, θα ήταν στο Νο.17 του ταμπλό στο αυστραλιανό major.

Από την απόσυρσή του ευνοείται ο Ολλανδός Μπότικ Βαν ντε Ζάντσχουλπ, που ανεβαίνει στο Νο.32 και είναι πλέον seeded στη διοργάνωση.

Not a great start to 2023 and few tough days in Melbourne.

Devastated I can't play this year at @AustralianOpen but health comes first.

See you next year Melbourne!

😔👋