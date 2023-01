Εγκατέλειψε την πρώτη του προπόνηση στη Rod Laver Arena ο Τζόκοβιτς (vid)

Ο εννιά φορές νικητής της διοργάνωσης επιχείρησε να κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση στη Rod Laver Arena και αυτή, μάλιστα, είχε τη μορφή φιλικού με αντίπαλο τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Έγινε και με ανοιχτές πόρτες, καθώς οι διοργανωτές του Australian Open έχουν προγραμματίσει σειρά 75λεπτων «λαμπερών» αναμετρήσεων με την παρουσία κοινού (και εισιτηρίου).

Ο Νόλε, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον αριστερό μηρό που του παρουσιάστηκε στον ημιτελικό της Αδελαΐδας, όπου είχε και πάλι απέναντί του τον Μεντβέντεφ. Μετά από διακοπές για να λάβει ιατρική βοήθεια, αποχώρησε στο τέλος του πρώτου σετ (6-4 ο Ρώσος) και τη θέση του πήρε ο Ισπανός Πάμπλο Αντούχαρ.

Η λογική λέει ότι ήταν μια κίνηση περισσότερο προληπτική, αλλά σίγουρα ο 35χρονος Σέρβος εξακολουθεί να έχει κάποιες ενοχλήσεις, που τον έχουν ανησυχήσει εν όψει του πρώτου σλαμ της σεζόν.

Ακόμα και έτσι, πάντως, είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου!

Novak's Australian Open prep not quite going to plan. 😬#9WWOS #AusOpen #Tennis pic.twitter.com/bZBPay1FIv