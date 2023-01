Το αιχμηρό σχόλιο του Κύργιου για το sold out του φιλικού με Τζόκοβιτς

Το ματς που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, βέβαια, ήταν αυτό του Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Νικ Κύργιο (13/1), με τα εισιτήρια (που κοστίζουν 20 δολάρια) να εξαντλούνται σε σχεδόν μία ώρα!

Βρήκε, λοιπόν, ευκαιρία να σχολιάσει ο Κύργιος, με τον... γνωστό του τρόπο. «Ο Κύργιος είναι κακός για το άθλημα», έγραψε στο twitter. «Τι ντροπή, εθνική ντροπή! Πώς τολμάει να κάνει ένα ακόμα sold out, τι εγωπάθεια».

Να σημειώσουμε ότι μεταξύ αυτών που θα δώσουν τα «λαμπερά» φιλικά είναι και η Μαρία Σάκκαρη, που θα αναμετρηθεί την Πέμπτη (12/1) με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Wow Nick Kyrgios is bad for the sport! Wow what a disgrace, a national embarrassment! How dare he sell out another stadium, the arrogance https://t.co/Sn37U2nAjv