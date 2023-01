Πρώτη κούπα της χρονιάς για τον Νόλε στην Αδελαΐδα (vids)

Έπειτα από μια συγκλονιστική μάχη 3 ωρών και 9 λεπτών, ο Νόλε κατόρθωσε να γυρίσει το ματς και να λυγίσει τον Σεμπάστιαν Κόρντα με 6-7 (8), 7-6 (3), 6-4, για να αναδειχθεί πρωταθλητής στο Adelaide International (ATP 250). Χρειάστηκε να σώσει, μάλιστα, και ματς πόιντ του 22χρονου Αμερικανού (No.33) στο 5-6 του δεύτερου σετ.

Ο Τζόκοβιτς ξεπέρασε τα εμπόδια των Ντένις Σαποβάλοφ και Ντανιίλ Μεντβέντεφ μεταξύ άλλων για να μπει στον τελικό, κατακτώντας έναν τίτλο με τεράστια συμβολική αξία, αφού επέστρεψε στην Αυστραλία μετά την απίθανη περσινή του περιπέτεια, αποδεικνύοντας πως είναι και φέτος το μεγάλο φαβορί του Australian Open.

Εκτός των άλλων, έφτασε και στο ιστορικό επίτευγμα των 92 τίτλων καριέρας (92-39 σε τελικούς), πιάνοντας τον Ράφα Ναδάλ στην τέταρτη. Πλέον μπροστά του είναι μόνο οι Τζίμι Κόνορς (109 τίτλοι), Ρότζερ Φέντερερ (103) και Iβάν Λεντλ (94).

Τρέχει και ένα σερί 10-0 στο tour, ενώ μετράει 23 νίκες στις 24 τελευταίες αναμετρήσεις του. Aν βγάλουμε εκτός το Laver Cup, έχει 30 νίκες στα 31 τελευταία ματς του!

Ο Κόρντα χρειάστηκε επτά σετ πόιντ για να κατακτήσει το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, ενώ βρέθηκε μια ανάσα από τη νίκη όταν είχε ματς πόιντ στο 5-6 του δεύτερου. Εκεί, όμως, πήρε έναν παλικαρίσιο πόντο ο Νόλε και αφού ισοφάρισε σε 1-1 μετά από τάι μπρέικ, έγινε το φαβορί για τον τίτλο.

Όλα κρίθηκαν στο δέκατο γκέιμ, όπου ο Νόλε επέστρεψε από το 40-15 και εκμεταλλεύτηκε το πρώτο ματς πόιντ του, κλείνοντας τον συναρπαστικό αγώνα.

Πάει, λοιπόν, με τίτλο στη Μελβούρνη και συνεχίζει το αήττητο σερί του στην Αυστραλία (34-0), όπου έχει να ηττηθεί από το 2018!

Αν κατακτήσει το δέκατο Australian Open, τότε θα επιστρέψει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτή την εβδομάδα θα παραμείνει στο Νο.5 και θα είναι το Νο.4 του ταμπλό στη Μελβούρνη, λόγω της απόσυρσης του Κάρλος Αλκαράθ.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες (WTA 500), η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.5) κατέκτησε τον 11ο τίτλο της καριέρας της σταματώντας την εκπληκτική Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία, μόλις 18 ετών, με 6-3, 7-6(4).

Τίτλο, όμως, κατέκτησε και η Κόκο Γκοφ (Νο.7), νικώντας εύκολα στον τελικό του Όκλαντ (WTA 250) την Ισπανίδα Ρεμπέκα Μασαρόβα με 6-1, 6-1. Η 18χρονη Αμερικανίδα, μάλιστα, κατάφερε να φτάσει στο τρόπαιο χωρίς να χάσει σετ!

