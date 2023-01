Σήκωσαν οι ΗΠΑ το United Cup (vids)

Οι Αμερικανοί επικράτησαν με 3-0 της Ιταλίας (το tie συνεχίζεται), "σφραγίζοντας" τον τίτλο από το 3ο κιόλας μονό, στο οποίο ο Τέιλορ Φριτζ νίκησε τον Ματέο Μπερετίνι με 7-6 (4), 7-6 (6).

Ο αγώνας δεν είχε break, αλλά ο Φριτζ ήταν αισθητά καλύτερος σε όλη τη διάρκειά του και δίκαια έφτασε στη νίκη. Στο 1ο σετ ο Αμερικανός είχε 4 χαμένα break points, ενώ στο 2ο είχε άλλες 5 ευκαιρίες, την ώρα που ο Μπερετίνι δεν μπορούσε να βρει τρόπο να απειλήσει το αντίπαλο σερβίς. Τελικά ο Φριτζ "καθάρισε" το ματς στο tie-break, κερδίζοντας σχετικά εύκολα το 1ο με 7-4 και με 8-6 το 2ο, στο οποίο δεν κινδύνεψε άμεσα, μιας και ο Μπερετίνι δεν έφτασε σε set point.

Νωρίτερα οι Αμερικανοί είχαν πάρει το ξεκάθαρο προβάδισμα τίτλου, χάρη στη νίκη της Τζέσικα Πεγκούλα επί της Μαρτίνα Τρέβιζαν με 6-4, 6-2, αλλά και του Φράνσις Τιάφοου, που κέρδισε το 1ο σετ με τον Λορέντζο Μουζέτι με 6-2, πριν ο Ιταλός εγκαταλείψει λόγω τραυματισμού στον ώμο του.

Στο 4ο rubber της σειράς, η Μάντισον Κις θα αντιμετωπίσει τη Λουτσία Μπροντζέτι.

Θυμίζουμε πως οι Αμερικανοί έχασαν μόνο 2 παιχνίδια στην πορεία τους μέχρι τον τελικό. Στη φάση των ομίλων ήταν η καλύτερη ομάδα, η μόνη που κέρδισε τους 9 από τους 10 αγώνες που έδωσε, ενώ στον τελικό του Σίδνεϊ επιβλήθηκε της Μεγάλης Βρετανίας με 4-1 και στα ημιτελικά συνέτριψε την Πολωνία με 5-0.

The American dream 🇺🇸 The moment @Taylor_Fritz97 defeated Matteo Berrettini to clinch victory for Team USA at the #UnitedCup . pic.twitter.com/s4RrbtdNzi

Unfortunately, Lorenzo Musetti has had to retire due to injury, down 6-2 to @FTiafoe.



Team USA takes a 2-0 lead over Italy at #UnitedCup. pic.twitter.com/rgPzVhnLco