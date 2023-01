Στη μάχη των προκριματικών της Μελβούρνης Παπαμιχαήλ και Γραμματικοπούλου

Για να πάρουν θέση στη διοργάνωση δίπλα στη Μαρία Σάκκαρη καλούνται να πετύχουν τρεις νίκες και σίγουρα η αποστολή τους δεν θα είναι εύκολη.

Η Δέσποινα (No.158), που ψάχνει την πρώτη συμμετοχή της σε Grand Slam, θα ξεκινήσει την πορεία της κόντρα στη 31χρονη Λούκα Ρεκα Γιάνι από την Ουγγαρία, Νο.112 στον κόσμο, και αν πάρει την πρόκριση θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Καρολίνα Άλβες και την Όλγκα Ντανίλοβιτς. Στον τρίτο γύρο η αντίπαλος θα είναι μια εκ των Μπουρέλ, Ζακεμό, Τσονγκ και Ζάο.

Η Βαλεντίνη (No.181) κυνηγάει την τρίτη συμμετοχή της σε major και αρχικά θα αγωνιστεί κόντρα στη Μαρίνα Mπασόλς Ριμπέρα από την Ισπανία, Νο.123 στην παγκόσμια κατάταξη. Στον δεύτερο γύρο θα περιμένει η νικήτρια του ματς ανάμεσα στην Κριστίνα Μλαντένοβιτς και την Μάντισον Ίνγκλις και στον τρίτο μια εκ των Βόλινετς, Γκοργκότζε, Ρομέρο και Αμπουράμοβα.

Τα προκριματικά ξεκινούν αύριο (9/1), αλλά οι δύο Ελληνίδες θα μπουν στη μάχη την Τρίτη (10/1).

#AusOpen qualifying draw: Alycia Parks and Linda Noskova are the top two seeds.



More names to watch: Ana Konjuh, Genie Bouchard, Ann Li, Sara Errani, CoCo Vandeweghe, Heather Watson, Kristina Mladenovic, Brenda Fruhvirtova, Harmony Tan pic.twitter.com/jd9gSnTuIU