Πήρε το πρώτο ντέρμπι και πάει για την πρώτη κούπα ο Τζόκοβιτς (vid)

Ο 35χρονος Σέρβος (Νο.5) επικράτησε του 26χρονου Ρώσου (Νο.7) με 6-3, 6-4 σε 90 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης (ATP 250), όπου θα συναντήσει τον Σεμπ Κόρντα. Ο νεαρός Αμερικανός είδε τον Γιοσιχίτο Νισιόκα να εγκαταλείπει την αναμέτρησή τους στο δεύτερο σετ (7-6, 1-0).

Ο Νόλε, πάντως, ανησύχησε τους θαυμαστές του με τον τραυματισμό του στο αριστερό πόδι, ο οποίος τον ανάγκασε να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ και να φύγει για τα αποδυτήρια στο πρώτο σετ. Δεν τον εμπόδισε, πάντως, να πάρει τη νίκη και αυτό έκανε τον Μεντβέντεφ να ρίχνει... ειρωνικά βλέμματα στο δεύτερο σετ, υπονοώντας ότι ο αντίπαλός του δεν έχει τίποτα.

Κλειδί της πρόκρισης του Τζόκοβιτς ήταν το εξαιρετικό σερβίς του, που τον έβγαλε και από όλες τις δύσκολες καταστάσεις, ειδικά όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο μπρέικ πόιντ στο 4-3 του δεύτερου σετ. Έσβησε, μάλιστα, το πρώτο με δεύτερο σερβίς 200 χλμ!

Γενικώς ήταν μια εμφάνιση που δείχνει γιατί είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Australian Open (16-29/1)... Τυχερός ο Στέφανος που δεν μπορεί να τον συναντήσει παρά μόνο στον τελικό!

Για τον Τζόκοβιτς θα είναι 131ος τελικός και θα διεκδικήσει τον 92ο τίτλο στην καριέρα του. Πέτυχε την 33η διαδοχική νίκη του στην Αυστραλία, όπου είναι αήττητος από το 2018!

Here's to you, 33 🙌@DjokerNole defeats Daniil Medvedev 6-3 6-4 to stretch his winning streak in Australia to 33! #AdelaideTennis pic.twitter.com/1OqYbqEbAN