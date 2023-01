Τσιτσιπάς: «Άντεξα και περίμενα τις ευκαιρίες μου» (vid)

«Tους χρειαζόμουν, χρειαζόμουν και κάθε μέλος της ομάδας», είπε για τον κόσμο ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Φοβερή ατμόσφαιρα παιδιά, συγχαρητήρια. Το κερδίσαμε μαζί, παιδιά».

Μίλησε και για τη μεγάλη ανατροπή του. «Έπρεπε να αρχίσω να επιστρέφω μερικές μπάλες στo σερβίς, κάτι στο οποίο δυσκολεύτηκα αρχικά. Άντεξα και περίμενα τις ευκαιρίες μου. Είναι μεγάλος σέρβερ, βγάζει βόμβες σταθερά, πρέπει να το αποδεχτείς και να προχωρήσεις, να συγκεντρωθείς στο δικό σου σερβίς. Έκανα ένα πολύ καλό γκέιμ εκεί που τον έσπασα, έπαιξα με ένταση και νομίζω ότι σε αυτό το γκέιμ η συγκέντρωσή μου έφτασε στο peak».

Αναφέρθηκε, τέλος, στην εμπειρία του ως θεατής. «Παραλίγο να πάθω έμφραγμα χθες βλέποντας τη Μαρία, όλοι νιώσαμε έτσι. Κατάλαβα πώς τα μέλη της ομάδας μου και οι φίλοι μου νιώθουν όταν βλέπουν θρίλερ και δραματικά ματς του. Πήρα μια γεύση. Ήταν μια άτυχη στιγμή για εμάς, αλλά είμαι περήφανος για τον τρόπο που πάλεψε η Μαρία. Δεν ήταν εύκολο να χειριστεί τις νέες συνθήκες».

"We won this together guys" 😎🇬🇷🎤@steftsitsipas rocks the mic to thank his raucous fans #UnitedCup pic.twitter.com/rMvVxyDDPG