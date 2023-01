Κράτησε ζωντανή την Ελλάδα ο Τσιτσιπάς! (vids)

Μετά από ένα ακόμα θρίλερ διάρκειας 2 ωρών και 35 λεπτών, ο 24χρονος τενίστας (Νο.4) λύγισε τον Ιταλό (Νο.16) με 4-6, 7-6(2), 6-4 και η Ελλάδα μείωσε τη σειρά σε 1-2.

Θέλουμε τώρα νίκη της Bαλεντίνης Γραμματικοπούλου επί της Λουτσία Μπροντζέτι, για να περάσει μετά όλη η... ευθύνη στο μεικτό διπλό και τη σούπερ ομάδα μας!

Ο Στεφ πέρασε δύσκολες στιγμές με τις... βόμβες που σέρβιρε ο 26χρονος αντίπαλός του, όμως έδειξε μεγάλη ψυχή, διάβασε καλύτερα το παιχνίδι του Ιταλού στο τρίτο σετ και τελικά «χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή.

Έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του ο Έλληνας σούπερ σταρ, καθώς έχει μέχρι τώρα 4/4 στο μονό και 3/3 στο διπλό! Μακάρι να χρειαστεί να μπει και σήμερα στο court παρέα με τη Μαρία Σάκκαρη...

Εκτός των άλλων, πάντως, ο Στέφανος δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση εν όψει Australian Open και έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται ότι για άλλη μια φορά θα πάει μακριά στη Μελβούρνη.

Ο Τσιτσιπάς ήταν ο πρώτος που απείλησε με μπρέικ στον αγώνα, όμως έπαιξε λίγο παθητικά τον πόντο και ο Μπερετίνι κράτησε το σερβίς του, κάνοντας το 2-2. Σα να μην έφτανε αυτό, ο Ιταλός «έσπασε» τον Στεφ στο 3-3 και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

Ο φιναλίστ του Wimbledon 2021 ήταν φανταστικός από τη γραμμή του σερβίς στο δεύτερο σετ (και εξαιρετικός στο φιλέ) και δεν άφησε τον Στέφανο να τον απειλήσει σε καμία στιγμή. Μπήκε στο τάι μπρέικ έχοντας χάσει μόνο δύο πόντους όταν είχε τις μπάλες στα χέρια, όμως έκανε όλα τα λάθη μαζεμένα και ο Στεφ κατάφερε με επίδειξη δύναμης να φέρει το ματς στα ίσα!

Το ίδιο κλειστό ήταν και το τρίτο σετ, με τον Στέφανο να κάνει τέσσερα αβίαστα λάθη στο έκτο γκέιμ και να φτάνει στο χείλος του γκρεμού σε μπρέικ πόιντ του Ιταλού. Ο Ματέο, όμως, έκανε το λάθος, ο Στεφ έμεινε όρθιος και εκμεταλλεύτηκε εκείνος την ευκαιρία του στο επόμενο γκέιμ.

Πέρασε, λοιπόν, μπροστά με 4-3 και τελικά καθάρισε τον συναρπαστικό αγώνα στο σερβίς του στο 5-4. Έχει τώρα τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς στο tour με τον Μπερετίνι.

Αν η Ελλάδα φτάσει στον τελικό και νικήσει τον Τέιλορ Φριτζ, τότε θα ανεβεί στο Νο.2 του κόσμου. Έχουμε, όμως, πολύ δρόμο μπροστά μας...

Θυμίζουμε ότι στον αυριανό τελικό έχουν ήδη περάσει οι ΗΠΑ, μετά το 5-0 επί της Πολωνίας.

