Εκτός Australian Open ο Αλκαράθ!

Ο 19χρονος Ισπανός και Νο1 τενίστας στον κόσμο, με ανάρτησή του στο Twitter, έκανε γνωστό πως τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της pre-season και δεν θα μπορέσει να δώσει το παρών στη Μελβούρνη, το διάστημα 16 – 29 Ιανουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλκαράθ αναφέρει:

«Όταν ήμουν στην καλύτερή μου κατάσταση στην pre-season, τραυματίστηκα μετά από μια τυχαία, αφύσικη κίνησή μου σε προπόνηση. Αυτή τη φορά, το πρόβλημα είναι στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού μου ποδιού.

Είχα δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσω στο κορυφαίο μου επίπεδο, ενόψει της Αυστραλίας. Δυστυχώς, όμως, δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στα τουρνουά που είχα προγραμματίσει.

Είναι πολύ δύσκολο για εμένα, όμως πρέπει να παραμείνω αισιόδοξος, να αποθεραπευτώ και να κοιτάξω τη συνέχεια. Τα λέμε στο Αυστραλιανό Όπεν του 2024».

