Έκανε το 0-2 για την Ιταλία ο Μουζέτι (vids)

O 20χρονος Ιταλός, Νο.23 στον κόσμο, νίκησε εύκολα τον 18χρονο Έλληνα (Νο.803) με 6-1, 6-1 και η ομάδα του προηγείται της Ελλάδας με 0-2 στα ημιτελικά του Σίδνεϊ. Θα έχει, λοιπόν, αύριο τρεις ευκαιρίες για να κλείσει τη σειρά και να διεκδικήσει τον τίτλο την Κυριακή (8/1).

Αρχικά το βάρος της ελληνικής ομάδας θα πέσει στον Στέφανο Τσιτσιπά, που στις 8 το πρωί του Σαββάτου (7/1)παίζει με τον Ματέο Μπερετίνι, Νο.16 στον κόσμο. Αν ο Στεφ κρατήσει ζωντανή την Ελλάδα, τότε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (Νο.158) θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λουτσία Μπροντζέτι, Νο.54 στην παγκόσμια κατάταξη. Και τότε όλα θα κριθούν στο μεικτό διπλό.

Όλα, φυσικά, θα ήταν πιο απλά αν η Μαρία Σάκκαρη κατάφερνε να επικρατήσει νωρίτερα της Μαρτίνα Τρέβιζαν, που πήρε τη νίκη μετά από ένα δραματικό ματς διάρκειας 3 ωρών και 15 λεπτών.

Ο Σακελλαρίδης, που πήρε τη θέση του τραυματία Μιχάλη Περβολαράκη, έκανε και πάλι ό,τι μπορούσε, όμως η διαφορά κλάσης ήταν φανερή. Μόλις βρήκε ρυθμό ο νεαρός Ιταλός, ο Στέφανος δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει και «παραδόθηκε» φυσιολογικά μετά από 1 ώρα και 2 λεπτά.

Θυμίζουμε ότι μεγάλο προβάδισμα έχουν πάρει και οι ΗΠΑ, που προηγούνται με 0-2 της Πολωνίας, χάρη στις νίκες των Τζέσικα Πεγκούλα (2-0 την Ίγκα Σβιόντεκ) και Φράνσις Τιάφοου (2-0 τον Κάσπερ Ζουκ).

🇮🇹 2-0 🇬🇷 Lorenzo Musetti soars to a 6-1 6-1 victory over Sakellaridis to give Italy a commanding lead over Greece. #UnitedCup @UnitedCupTennis pic.twitter.com/qfoIS6eTfY

Musetti on the march 🚶‍♂️



Italy are in command with 6-1 fired onto the scoreboard#UnitedCup | @Lorenzo1Musetti pic.twitter.com/J9YSN9GU1o