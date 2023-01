Ήττα-έκπληξη της Σάκκαρη και 0-1 η Ιταλία (vids)

H Mαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να κερδίσει το... θρίλερ κόντρα στη Μαρτίνα Τρέβιζαν και η Ιταλία πήρε προβάδισμα στα ημιτελικά του United Cup.

Μετά από τρομερή μάχη διάρκειας 3 ωρών και 15 λεπτών, η 29χρονη Ιταλίδα (Νο.27) λύγισε τη Μαρία (Νο.6) με 6-3, 6-7(4), 7-5 στο Σίδνεϊ και ψαλιδίστηκαν σε μεγάλο ποσοστό οι ελπίδες πρόκρισης της Ελλάδας στον τελικό της διοργάνωσης.

Σειρά παίρνει τώρα ο 18χρονος Στέφανος Σακελλαρίδης, που ψάχνει το θαύμα κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι, Νο.23 της παγκόσμιας κατάταξης. Αν ο Ιταλός επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και κάνει το 0-2, τότε η ομάδα του θα θέλει μια νίκη στους τρεις αυριανούς αγώνες για να περάσει στην αναμέτρηση τίτλου της Κυριακής (7/1).

Η Μαρία δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα, καθώς έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο, αλλά φάνηκε να παίρνει τον έλεγχο της κατάστασης όταν επέστρεψε και έφερε το ματς στα ίσα. Η Τρέβιζαν, όμως, συνέχισε να απειλεί και παρότι έχασε το μεγάλο προβάδισμα που πήρε στο τρίτο σετ, «χτύπησε» για μια ακόμα φορά και έφτασε στην πρώτη νίκη κόντρα σε τενίστρια του Top 50 σε σκληρή επιφάνεια (1-12).

Έκανε τρομερό παιχνίδι η τενίστρια από τη Φλωρεντία, αλλά η αλήθεια είναι πως είχε την τύχη με το μέρος της στο τρίτο σετ, όπου πήρε πόντους με τη βοήθεια του φιλέ, ενώ είχε και... αμέτρητα οριακά χτυπήματα, εκνευρίζοντας τη Μαρία. Εκείνη, όμως, της έδωσε το «δικαίωμα» να χτυπήσει το παιχνίδι με τα πολλά λάθη της, οπότε μπράβο στην Ιταλίδα για την τεράστια νίκη που δίνει το αβαντάζ στην ομάδα της...

Η Τρέβιζαν ήταν εξαιρετική στο πρώτο σετ, την ώρα που η Μαρία αδυνατούσε να βρει πρώτο σερβίς και έκανε το ένα λάθος πίσω από το άλλο (22 τα αβίαστά της). Η Ελληνίδα τενίστρια απάντησε στο μπρέικ που δέχτηκε στο πρώτο γκέιμ με ένα σερί 0-2, ωστόσο η Τρέβιζαν πέτυχε άλλα δύο μπρέικ και έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ, «στέλνοντας» τη Σάκκαρη στα αποδυτήρια με πολλά νεύρα.

Η Τρέβιζαν έκανε πρώτη μπρέικ και στο δεύτερο σετ (2-0), αλλά η Μαρία όχι μόνο το πήρε πίσω, αλλά πέρασε και μπροστά με 4-3 και 5-3, έχοντας βελτιώσει τα ποσοστά στο σερβίς της και οδηγώντας την αντίπαλό της σε λάθη. Δεν μπόρεσε, όμως, να σερβίρει με επιτυχία για το 1-1 στο 4-5 και οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Μαρία βρέθηκε δύο φορές πίσω με μίνι μπρέικ, όμως αντέδρασε και στις δύο περιπτώσεις, ενώ «έσπασε» ξανά την Ιταλίδα στο 4-4. Αυτή τη φορά «καθάρισε» με το σερβίς της, πήρε το δεύτερο σετ και έγινε πια το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

Είχε και μπρέικ πόιντ στο δεύτερο γκέιμ του τρίτου σετ για να «στριμώξει» την Τρέβιζαν για τα καλά, όμως η περσινή ημιφιναλίστ του Roland Garros βρήκε μεγάλο forehand και στη συνέχεια κατάφερε να μείνει όρθια.

Η αγωνία συνεχίστηκε και τελικά η Τρέβιζαν ήταν αυτή που πήρε πρώτη το προβάδισμα, περνώντας μπροστά με 3-2, χάρη στη βοήθεια του φιλέ στο μπρέικ πόιντ. Η Μαρία δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και ισοφάρισε σε 4-4, αλλά η Ιταλίδα δεν πανικοβλήθηκε. Εξακολουθούσε να βγάζει τρελές άμυνες στα ατελείωτα ράλι και να βρίσκει μεγάλους winners, με αποτέλεσμα να σημειώσει νέο μπρέικ και να πάρει τις μπάλες στο 6-5.

Η Σάκκαρη έκανε την ύστατη προσπάθεια, πήρε και τον πρώτο πόντο, ωστόσο η Τρέβιζαν έμεινε ψύχραιμη και έκλεισε τον αγώνα στο δεύτερο ματς πόιντ της. Την ξέραμε για τις επιδόσεις της στο χώμα, αλλά να που μπορεί και στις σκληρές επιφάνειες...

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Σάκκαρη στη διοργάνωση και ενδεχομένως να είναι και καταδικαστική για την Ελλάδα...

INCREDIBILE!!! 🇮🇹@MartinaTrevisa3 outlasts Maria Sakkari in an EPIC three-set battle to put Italy at a 1-0 lead against Greece#UnitedCup pic.twitter.com/6KttFeVCWG — United Cup (@UnitedCupTennis) January 6, 2023