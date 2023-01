Συνέτριψε τη Σβιόντεκ η Πεγκούλα, μια ανάσα από τον τελικό οι ΗΠΑ (vids)

Εκπληκτική η 28χρονη Αμερικανίδα (Νο.3), ισοπέδωσε με 6-2, 6-2 την Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.1) σε μόλις 71 λεπτά και ήταν αυτή που «έγραψε» το 1-0 σε βάρος της Πολωνίας.

Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο Νο.2 των ανδρών, ο Τιάφοου (Νο.19), που έκανε το καθήκον του κόντρα στον Κάσπερ Ζουκ (Νο.245), επικρατώντας με 6-3, 6-3.

Έτσι, οι ΗΠΑ προηγούνται τώρα με 2-0 και θέλουν μια νίκη αύριο (7/1) για να πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Και η λογική λέει ότι θα την πάρουν, καθώς θα έχουν τρεις ευκαιρίες στα ματς Χούρκατς-Φριτζ, Λινέτ-Κις και Σβιόντεκ/Χούρκατς-Πεγκούλα/Φριτζ.

Ο άλλος φιναλίστ θα προκύψει από την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία, που ξεκινάει σήμερα στις 10. Την αυλαία θα ανοίξει η Μαρία Σάκκαρη, που θα παίξει με την Μαρτίνα Τρέβιζαν, ενώ θα ακολουθήσει η μονομαχία του Μιχάλη Περβολαράκη ή του Στέφανου Σακελλαρίδη με τον Λορέντζο Μουζέτι.

And still undefeated 🔥🇺🇸@FTiafoe notches up another victory for Team USA, giving them a 2-0 lead against Team Poland in their semifinal.#UnitedCup pic.twitter.com/gAHXItalAI