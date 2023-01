Δύσκολη πρόκριση για Τζόκοβιτς (vids)

Mετά από μια ανέλπιστα σκληρή μάχη, ο Σέρβος σούπερ σταρ (Νο.5) λύγισε τον 26χρονο Γάλλο (Νο.64) με 7-6(3), 7-6(5) σε 1 ώρα και 55 λεπτά και συνεχίζει την αήττητη πορεία του στην Αυστραλία, όπου έχει να ηττηθεί από το 2018!

Ο εννιά φορές νικητής του Australian Open θα συναντήσει στα προημιτελικά τον Ντένις Σαποβάλοφ, που άφησε εκτός με 6-4, 6-3 τον Ρομάν Σαφιούλιν.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι ο Νόλε ταξίδεψε στην Αυστραλία ανεμβολίαστος, όμως η ιατρική εξαίρεση που είχε δεν έγινε δεκτή και μετά από περιπέτεια δέκα ημερών απελάθηκε από τη χώρα. Φέτος, όμως, οι Αυστραλοί... άνοιξαν τις πόρτες τους στον τενίστα από το Βελιγράδι και, μάλιστα, η υποδοχή του κόσμου είναι μέχρι τώρα πολύ θερμή.

Στην οκτάδα πέρασε και ο Σεμπ Κόρντα, μετά την επικράτηση σε βάρος του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ με 6-4, 6-4. Ο 22χρονος Αμερικανός θα περιμένει τώρα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Θανάση Κοκκινάκη.

