Έχασε ο Σακελλαρίδης και όλα κρίνονται στο μεικτό διπλό! (vids)

Ο 18χρονος τενίστας (Νο.803) έχασε με 6-4, 6-2 από τον 24χρονο αντίπαλό του (Νο.144) σε 89 λεπτά και η Κροατία είναι τώρα στο 2-2 με την Ελλάδα στον τελικό του Περθ.

Τα πάντα, λοιπόν, θα κριθούν στο μεικτό διπλό, όπου Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθούν με Μπόρνα Γκόγιο και Πέτρα Μάρτιτς για την πρόκριση στην τετράδα του Σίδνεϊ!

Έχει ήδη βγει το ένα ζευγάρι των ημιτελικών του United Cup και αυτό είναι το Πολωνία-ΗΠΑ, ενώ η Ιταλία, αν και έχασε με 3-2 από την ομάδα της Ίγκα Σβιόντεκ στον τελικό του Μπρίσμπεν, περνάει στην τετράδα ως καλύτερη φιναλίστ και παίζει με Ελλάδα ή Κροατία.

Ο Σακελλαρίδης ξεκίνησε νευρικά τον αγώνα και δέχτηκε αμέσως το μπρέικ, όμως στη συνέχεια ισορρόπησε το ματς και πάλεψε να μείνει στη διεκδίκηση του σετ, ωστόσο ο Γκόγιο σέρβιρε με επιτυχία στο 5-4 για το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, αφού ο Κροάτης πέτυχε δύο μπρέικ, προηγήθηκε με 4-1 και έκλεισε τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στο 5-2. Έχει 3/3 μέχρι τώρα στο μονό!

Μπράβο, πάντως, στον νεαρό τενίστα, που μόλις στα δύο πρώτα του παιχνίδια στο tour έπαιξε χωρίς φόβο και, μάλιστα, κατάφερε να πάρει και μια νίκη (κόντρα στον Βέλγο Ζιζού Μπεργκς). Έχει όλο το μέλλον μπροστά του!

Μπορεί να έχει μέλλον και στη διοργάνωση, αν Στέφανος και Μαρία πάρουν την πολυπόθητη νίκη στο μεικτό διπλό!

To the mixed 👍



Borna Gojo defeats Stefanos Sakellaridis 6-4 6-2 to set a deciding mixed doubles rubber between Croatia and Greece. #UnitedCup @UnitedCupTennis pic.twitter.com/8vDfakHpn1