Απίστευτος ο Σακελλαρίδης, «έγραψε» το 3-1 για την Ελλάδα! (vids)

Ο 18χρονος τενίστας (Νο.803), που πήρε τη θέση του τραυματία Μάικ Περβολαράκη, επικράτησε του 23χρονου αντιπάλου του (Νο.129) με 5-7, 6-1, 6-3 και έκανε το 3-1 για την Ελλάδα κόντρα στο Βέλγιο στο United Cup.

Mια νίκη που σημαίνει πάρα πολλά για τον Στέφανο, αφού εκτός των άλλων βάζει στην τσέπη 25.900 δολάρια και 20 βαθμούς ATP, με τους οποίους θα ανεβεί πάνω από 150 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη! Και ήταν μόλις η πρώτη του εμφάνιση στο tour.

Υπό την καθοδήγηση του Απόστολου Τσιτσιπά, ο νεαρός τενίστας διατήρησε την ψυχραιμία του ως το φινάλε και δεν παρασύρθηκε από την «εικόνα» του αντιπάλου του, που φάνηκε να ταλαιπωρείται από τις δύσκολες συνθήκες του Περθ.

Έχασε το κλειστό πρώτο σετ με το μπρέικ που δέχτηκε στο ενδέκατο γκέιμ, όμως συνέχισε να μάχεται και μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο σετ, ήταν φανερό ότι είχε το πάνω χέρι για τη νίκη, αρκεί να συγκεντρωνόταν στη δική του πλευρά του φιλέ.

Έτσι και έγινε... Ο Μπέργκς πάλεψε με ό,τι είχε για να μείνει «ζωντανός», όμως ο Στέφανος πέτυχε δύο σερί μπρέικ μετά το 3-3 και έφτασε στην τεράστια νίκη ύστερα από 2 ώρες και 13 λεπτά. Οι πανηγυρισμοί του στο τέλος έδειξαν πόση σημασία είχε για εκείνον αυτή η επιτυχία... Και όλη η ομάδα, πάντως, έπεσε πάνω του!

Η Ελλάδα χρειαζόταν δύο νίκες κόντρα στο Βέλγιο για να πάρει την πρωτιά στο Group A, αλλά έχει ήδη τρεις, δηλαδή πήρε το tie, και απομένει το μεικτό διπλό. Περιμένει πλέον να μάθει αν θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία ή την Κροατία στον τελικό του Περθ, που δίνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

He's done it 🤩 Epic scenes, as World No. 630 Stefanos Sakellaridis upsets Zizou Bergs at #UnitedCup , 5-7 6-1 6-3. pic.twitter.com/NOoTzhnaVl

This. Is. #UnitedCup 🇬🇷



Look what it means to Stefanos Sakellaridis and the fam that is Team Greece! pic.twitter.com/6UCZXIEmKh