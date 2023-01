Στον δεύτερο γύρο της Αδελαΐδας Τζόκοβιτς και Μεντβέντεφ (vids)

Στο πρώτο του ματς στην Αυστραλία μετά από δύο χρόνια, ο Νόλε υπέταξε με 6-3, 6-2 τον Κονστάν Λεστιέν και πέρασε στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης (ATP 250), όπου θα βρει έναν ακόμα Γάλλο, τον Κεντέν Αλίς.

Ο 35χρονος Σέρβος επέστρεψε στην Αυστραλία μετά την περσινή περιπέτεια που κατέληξε σε απέλασή του και θα πάει στη Μελβούρνη ως φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Τα έχει καταφέρει, άλλωστε, άλλες εννέα φορές... Συνολικά μετράει αυτή τη στιγμή 30 διαδοχικές νίκες στη χώρα!

Ο Μεντβέντεφ, από την πλευρά του, χρειάστηκε να σώσει εννέα σετ πόιντ του Λορέντζο Σονέγκο πριν φτάσει στο 7-6(6), αλλά είδε τον Ιταλό αντίπαλό του να εγκαταλείπει τον αγώνα με κράμπες στο 2-1 του δεύτερου σετ. Θα παίξει στη συνέχεια με τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, ενώ στα ημιτελικά «βλέπει» Τζόκοβιτς!

