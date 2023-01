Η σούπερ Σάκκαρη έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Περθ! (vids)

H 27χρονη τενίστρια (Νο.6) επικράτησε με 6-1, 7-5 της Βελγίδας (Νο.29) σε 82 λεπτά και πέτυχε τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν η ελληνική ομάδα για να εξασφαλίσει την πρωτιά στο Group A.

Ό,τι και να γίνει στη συνέχεια της σειράς με το Βέλγιο (είμαστε τώρα στο 2-1) η Ελλάδα έχει περάσει στον τελικό του Περθ, όμως καλό θα ήταν να κυνηγήσει τις νίκες για να βελτιώσει το ρεκόρ της στο γκρουπ ώστε να έχει πιθανότητες πρόκρισης στην τετράδα ως καλύτερη φιναλίστ σε περίπτωση ήττας αύριο.

Η αντίπαλός της θα είναι μια εκ των Κροατία και Γαλλία, με την ομάδα του Μπόρνα Τσόριτς να είναι το φαβορί, καθώς προηγείται από χθες με 2-0.

Η Μαρία έχασε το σερβίς της μόλις στο πρώτο γκέιμ του αγώνα, αλλά πήρε έξι γκέιμ στη σειρά και κατέκτησε πανηγυρικά το πρώτο σετ, κόντρα σε μια απογοητευτική Μέρτενς που υπέπεσε σε 17 αβίαστα λάθη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε το έβδομο συνεχόμενο γκέιμ της στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, πετυχαίνοντας το τέταρτό της μπρέικ, αλλά η Μέρτενς είχε αυτή τη φορά την άμεση απάντηση. Η Μαρία την «έσπασε» ξανά στο τρίτο γκέιμ (2-1), ωστόσο άρχισαν σιγά-σιγά να έρχονται λάθη από τη ρακέτα της με αποτέλεσμα να δεχτεί ανέλπιστα το μπρέικ όγδοο γκέιμ (4-4) και να σερβίρει υπό πίεση στο 4-5.

Στάθηκε, όμως στο ύψος της, αφού κράτησε το σερβίς της και με ένα ακόμα μπρέικ βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια της στο 6-5. Σέρβιρε στη συνέχεια με επιτυχία και με την έκτη νίκη της σε δέκα αγώνες κόντρα στη Μέρτενς σφράγισε την πρωτιά για την Ελλάδα!

Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη στη σύνθεσή της, η ελληνική ομάδα έχει κάθε λόγο να ονειρεύεται ακόμα και το τρόπαιο!

Η σειρά θα συνεχιστεί με την αναμέτρηση του Μάικ Περβολαράκη με τον Ζιζού Μπεργκς και θα κλείσει με το μεικτό διπλό.

Για την ώρα, έχει βγει το ζευγάρι του τελικού στο Σίδνεϊ, όπου θα αναμετρηθούν Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ, ενώ στο Μπρίσμπεν η Ιταλία θα παίξει με Πολωνία ή Ελβετία.

Team Greece are closing in on a spot in the Perth City Finals.@mariasakkari takes the first set 6-1 against Belgium's Elise Mertens.#UnitedCup pic.twitter.com/G998Nt1xBB