Διαγνώστηκε με καρκίνο η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα - «Θα παλέψω με ό,τι έχω!», το μήνυμά της

Η κάτοχος 18 grand slam τίτλων στο μονό που έγραψε ιστορία με τα αδιανόητα επιτεύγματά της και στο διπλό ανακοίνωσε σήμερα (2.1.2023) πως πάσχει από καρκίνο στο λαιμό αλλά το στήθος, γνωστοποιώντας παράλληλα πως είναι ακόμα στο «στάδιο 1», κάτι που σημαίνει, κατά δήλωσή της, «ότι ακόμα μπορεί να "διορθωθεί"».

H Ναβρατίλοβα είχε ταλαιπωρηθεί και το 2010 από μίας μορφής καρκίνου, τον οποίον και αφαίρεσε επιτυχώς με την χρήση ακτινοβολίας και τώρα νοσεί εκ νέου, καθώς αφότου ανακάλυψε έναν πρησμένο λεμφαδένα στο λαιμό της τον Νοέμβριο πήγε για εξετάσεις όπου και επιβεβαιώθηκε το στενόχωρο γεγονός.

Η ίδια ωστόσο, διαχρονικά μαχήτρια εντός κι εκτός κορτ, παραμένει εξαιρετικά αισιόδοξη δηλώνοντας πως «Ελπίζω σε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα. Θα είναι άσχημα για λίγο καιρό, αλλά θα παλέψω με ό,τι έχω».

Martina Navratilova, one of the greatest athletes in history, has been diagnosed with Stage 1 throat cancer.



In addition, an unrelated form of breast cancer was discovered during exams. Both cancers are in their early stages with great outcomes.



