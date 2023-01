Πάει χωρίς νίκη στη Μελβούρνη ο υπερασπιστής Ναδάλ (vid)

Σε ένα ματς χωρίς σημασία σε ό,τι αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση του United Cup, ο Άλεξ Ντε Μινόρ επικράτησε του αριστερόχειρα Ισπανού με 3-6, 6-1, 7-5 και έκανε το 1-0 για την Αυστραλία, ξεσηκώνοντας το κοινό του Σίδνεϊ.

Είναι η πρώτη φορά που Ντε Μινόρ νικάει τον Ναδάλ και η πρώτη φορά που ο Ράφα ξεκινάει τη σεζόν με δύο ήττες, αφού δεν κατάφερε να νικήσει ούτε τον Καμ Νόρι στην πρεμιέρα του. Στα τελευταία επτά ματς του, μάλιστα, το ρεκόρ του είναι 1-6!

Φυσικά και είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα εμφανιστεί ο 36χρονος τενίστας στο Australian Open (16-29/1), όπου κατεβαίνει ως υπερασπιστής του τίτλου! Η αλήθεια, πάντως, είναι πως παρά τις δύο ήττες, δεν έχει παίξει άσχημα στο ξεκίνημά του για τη νέα σεζόν.

Αυστραλία και Ισπανία έχουν μείνει εκτός συνέχειας στο United Cup, αφού το εισιτήριο για τον τελικό του Σίδνεϊ έχει εξασφαλίσει η Μεγάλη Βρετανία. Η παρέα του Νόρι θα αναμετρηθεί με τις ΗΠΑ για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Demon does it 👿



The moment @alexdeminaur recorded his first ever win over Rafael Nadal. #UnitedCup pic.twitter.com/mzaNDvDLdq