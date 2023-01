Λύγισε στο τρίτο σετ η Παπαμιχαήλ - Το Βέλγιο προηγείται με 0-1 (vids)

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ τα έδωσε όλα κόντρα στην Άλισον Βαν Ούτβανκ στο Περθ, όμως στο τέλος «μίλησε» η εμπειρία.

Η 28χρονη Βελγίδα, Νο.72 στον κόσμο, επικράτησε με 7-5, 2-6, 6-3 της 29χρονης Ελληνίδας (Νο.158) μετά από σκληρή μάχη 2,5 ωρών και έβαλε την ομάδα της στη θέση του οδηγού.

Το Βέλγιο προηγείται με 0-1 της Ελλάδας, αλλά για να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Περθ από το Group A θα πρέπει να κερδίσει τη σειρά με 4-1 ή 5-0.

Αν, λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να λυγίσει τον Νταβίντ Γκοφέν στη δεύτερη σημερινή αναμέτρηση, τότε η ελληνική ομάδα θα έχει αύριο (3/1) τρεις ευκαιρίες για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του United Cup.

H Δέσποινα, πάντως, έκανε τρομερή προσπάθεια κόντρα σε μια ανώτερη τενίστρια και θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη, όμως τελικά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες.

Προηγήθηκε τρεις φορές με μπρέικ (1-2, 2-3, 3-4) στο πρώτο σετ και βρέθηκε με σετ πόιντ στο 3-5, ωστόσο η Βαν Ούτβανκ έκανε μεγάλη αντεπίθεση και κατάφερε να πάρει το σετ 7-5, πετυχαίνοντας το καθοριστικό μπρέικ όταν η Ελληνίδα τενίστρια είχε υπό πίεση τις μπάλες στο 6-5.

Στο δεύτερο, ωστόσο, η Παπαμιχαήλ μπήκε πολύ δυναμικά και με δύο σερί μπρέικ, πήρε προβάδισμα με 4-0 και το διατήρησε μέχρι το φινάλε, «γράφοντας» με άνεση και εξαιρετική εμφάνιση το 1-1.

Στο τρίτο σετ η Βελγίδα ανέβασε την απόδοσή της, ήταν σαφώς πιο απειλητική και πέρασε μπροστά με 4-1. Η Δέσποινα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και ξαναμπήκε στο ματς με το μπρέικ στο έβδομο γκέιμ (4-3), όμως η Βαν Ούτβανκ την «έσπασε» για άλλη μια φορά αμέσως μετά και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για τη νίκη.

Με την ευκαιρία, να πούμε ότι την πρόκριση για την επόμενη φάση έχουν ήδη εξασφαλίσει ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, που θα μονομαχήσουν στον τελικό του Σίδνεϊ, ενώ οριστικά εκτός είναι η Ισπανία του Ράφα Ναδάλ.

Αν η Ελλάδα περάσει στον τελικό του Περθ, θα παίξει την Τετάρτη (4/1) με Γαλλία ή Κροατία που συγκρούονται σήμερα και αύριο.

In the hunt 🇧🇪@AlisonVanU edges Despina Papamichail 7-5 2-6 6-3 to give Belgium the first point against Greece at #UnitedCup. pic.twitter.com/KNPP0gLxS1 — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2023

How did she win this point?! 🤯



Brilliant play from Papamichail at the #UnitedCup! pic.twitter.com/rDRsriK9Hm — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2023