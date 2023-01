Δείτε, για παράδειγμα, τον πόντο που πήρε με το around the net χτύπημα κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ!

Η Δέσποινα προηγήθηκε με 3-5, όμως η Βελγίδα έκανε μεγάλη αντεπίθεση και κατέκτησε τελικά το σετ με 7-5.

TOO GOOD 🔥



Papamichail with a brilliant around the net winner at #UnitedCup! pic.twitter.com/0X97imsvUA