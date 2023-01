Πρώτη μέρα του χρόνου κι έχουμε ήδη το χτύπημα της χρονιάς! (vid)

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Καζακστάν σέρβιρε με την Νο.1 τενίστρια στον κόσμο να βγάζει άμυνα, γεγονός που συνεχίστηκε για 3-4 shots ακόμη.

Εκεί, ο Λομακόν επιχείρησε ένα slice στη μικρή διαγώνιο με την Πολωνή αθλήτρια να πραγματοποιεί ένα χτύπημα έξω από το φιλέ και να στέλνει τη μπάλα κοντά στη βασική γραμμή για να δώσει τον πόντο στην ομάδα της.

here's Iga adding to the 2023 shot of the year folder...on Jan 1st#UnitedCup | @iga_swiatek pic.twitter.com/yZzhQcx04E