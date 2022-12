Ναδάλ: «Μη μιλάτε για απόσυρση, είμαι εδώ για να παίξω τένις» (vid)

Κάτι τέτοιο έγινε και στο Σίδνεϊ μετά την ήττα του 36χρονου Ισπανού από τον Καμ Νόρι στο πρώτο του παιχνίδι για τη νέα σεζόν στο πλαίσιο του United Cup.

Δημοσιογράφος ρώτησε αν αυτές οι ήττες τον πεισμώνουν ή αν τον κάνουν να σκέφτεται ότι δυσκολεύουν τα πράγματα και ο Ράφα μάλλον δεν το πήρε και πολύ καλά...

«Όταν φτάσει η μέρα που θα βγω από το court και θα πω ότι δυσκολεύει, τότε θα είναι η μέρα που θα πω αντίο», απάντησε ο κάτοχος 22 Grand Slam τίτλων, που πέρυσι είχε εκπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν. «Δεν θέλω να συνεχίζω να παίζω χωρίς λόγο. Ο μόνος λόγος που έχει νόημα να παίζω είναι να απολαμβάνω αυτό που κάνω, να το αισθάνομαι. Αν δεν το αισθάνομαι, έχω πετύχει περισσότερα από όσα ονειρεύτηκα. Έχασα το ματς μου και αυτό είναι. Κάθε φορά που πάω σε συνέντευξη τύπου φαίνεται ότι πρέπει να αποσυρθώ. Σας ενδιαφέρει πολύ η απόσυρσή μου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όταν φτάσει η μέρα θα σας ενημερώσω. Μη συνεχίζετε να μιλάτε για απόσυρση, γιατί είμαι εδώ για να συνεχίσω να παίζω τένις».

The R word is banned from now on 🤐#UnitedCup pic.twitter.com/5usGLC5tEI