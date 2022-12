Ήττα στην πρεμιέρα του ο Ναδάλ, η Βουλγαρία 1-1 με Βέλγιο

Λίγες μόνο ώρες πριν αλλάξει ο χρόνος στην Αυστραλία, ο Ράφα Ναδάλ έχασε από τον Καμ Νόρι στο Σίδνεϊ στο πρώτο του ματς για τη νέα σεζόν.

Παρότι δεν έπαιξε άσχημα, ο θρυλικός Ισπανός (No.2) ηττήθηκε με 3-6, 6-3, 6-4 από τον εξαιρετικό Καμ Νόρι (No.14) και η Μεγάλη Βρετανία προηγείται με 1-0 της Ισπανίας στο United Cup.

Ήταν, μάλιστα, η πρώτη νίκη του 27χρονου τενίστα σε βάρος του Ράφα (1-4 το head to head), αλλά και η πρώτη φορά που κατάφερε να πάρει σετ! Εκτός των άλλων, ήταν και η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του.

Το πρώτο του ματς για τη νέα σεζόν έδωσε και ο Σάσα Ζβέρεφ, που επέστρεψε επισήμως στα courts για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο όταν και τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο. Ελαφρώς... «σκουριασμένος» ο 25χρονος τενίστας (Νο.12), ηττήθηκε με 6-4, 6-2 από τον Γίρι Λεχέτσκα και η Τσεχία προηγείται με 2-0 της Γερμανίας στο Σίδνεϊ, αφού και η Μαρί Μπούζκοβα υπέταξε με 6-2, 7-5 την Τζουλ Νιμάιερ.

Στη μάχη του United Cup μπήκε και η δυνατή Πολωνία, που έκανε το 1-0 επί του Καζακστάν στο Μπρίσμπεν με την εύκολη νίκη της Ίγκα Σβιόντεκ με 6-1, 6-3 σε βάρος της Γιούλια Πουτίντσεβα. Η Νο.1 τενίστρια στον κόσμο έχασε μόνο 9 πόντους στο σερβίς της έβγαλε 17 winners με το forehand!

Σε ό,τι αφορά τον όμιλο της Ελλάδας, η Βουλγαρία είναι στο 1-1 με το Βέλγιο, αφού η Άλισον Βαν Ούτβανκ νίκησε με 6-1, 3-6, 6-3 την Ισαμπέλα Σινίκοβα και στη συνέχεια ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ λύγισε με 6-4, 7-5 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Θυμίζουμε ότι η ελληνική ομάδα, μετά το 4-1 επί της Βουλγαρίας, επιστρέφει στη RAC Αrena του Περθ τη Δευτέρα (2/1) για να τεθεί αντιμέτωπη με το Βέλγιο.

Cam can do ✌️@cam_norrie notches his biggest career win by ranking, 3-6 6-3 6-4 over World No.2 Rafael Nadal. #UnitedCup pic.twitter.com/XmMFDr298F — Tennis TV (@TennisTV) December 31, 2022

World No.1 @iga_swiatek looking sharp and sure of herself early as she goes up a break against Putintseva.#UnitedCup pic.twitter.com/4AumDiYC2W — United Cup (@UnitedCupTennis) December 31, 2022