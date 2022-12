Τσιτσιπάς: «Πηγή έμπνευσης η Μαρία» (vid)

«Έχουμε εκπληκτικές αναμνήσεις σε αυτό το court», είπε η Μαρία. «Νικήσαμε τον Ρότζερ και την Μπελίντα και παρότι ήταν αδιάφορο, ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό γιατί ήμασταν πολύ νεότεροι και φιλόδοξοι, όπως και τώρα. Ήταν ξεχωριστή στιγμή και είναι υπέροχο που επιστρέψαμε εδώ».

Και ο Στέφανος πρόσθεσε: «Έχουμε δημιουργήσει υπέροχες αναμνήσεις στο Περθ. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος για το Hopman Cup και είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε τώρα εδώ τη νέα έκδοση, που είναι ένα ιδιαίτερο event και βλέπω να συνεχίζεται για χρόνια. Η παρουσία των Ελλήνων βοηθάει πολύ και απολαμβάνουμε να παίζουμε μπροστά τους, νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Είμαι ευγνώμων που μοιράζομαι αυτές τις στιγμές με τη Μαρία στο γήπεδο, όχι μόνο για εμάς αλλά και για την άνοδο του ελληνικού τένις».

Στη συνέχεια ρωτήθηκαν ποιος είναι το... αφεντικό στην ομάδα τους. «Είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, έχει μεγάλο σερβίς και εκπληκτικό forehand το οποίο ζηλεύω», απάντησε η Σάκκαρη. «Αλλά είναι και 20 εκατοστά ψηλότερος! Αυτός είναι ο ηγέτης, το παιχνίδι του είναι ξεχωριστό και είμαι ευγνώμων που μπορώ να μαθαίνω πράγματα από εκείνον. Ελπίζω κι εγώ να τον βοηθάω λίγο! Είναι υπέροχο που μοιραζόμαστε το court».

Ο Στεφ, από την πλευρά του, εγκωμίασε τη Μαρία: «Λέγεται United Cup, είμαστε ίσοι. Και αυτή είναι η ομορφιά. Η Μαρία ήταν εκείνη που έκανε το πρώτο βήμα στην WTA, εγώ ακολούθησα. Έβλεπα τα ματς της και ήταν πηγή έμπνευσης, μπορώ να πω και ας ακούγεται κλισέ. Ήθελα κι εγώ να κάνω το ίδιο. Προσπαθώ να χτυπήσω το backhand μου όπως εκείνη, αλλά δεν είμαι κοντά. Προσπαθούμε και οι δύο να βελτιωθούμε».

Η Μαρία αναφέρθηκε και στο οικογενειακό κλίμα της εθνικής. «Αυτή είναι η ελληνική κουλτούρα. Έχετε φάει με Έλληνες; Πολλοί άνθρωποι μαζί, στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε μακριά, κάναμε καλό πρώτο βήμα».

Η Μαρία στο τέλος... ενημέρωσε (και) τον Στέφανο ότι κατάφεραν να κάνουν δύο κρατήσεις σε (όχι ελληνικά) εστιατόρια για τις προσεχείς ημέρες. Είναι και 14 άτομα, βλέπετε...

🙌 @steftsitsipas talking about how @mariasakkari has been an inspiration to him 🇬🇷#UnitedCup pic.twitter.com/RibM6nxYaf