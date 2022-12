Τσιτσιπάς: «Έχουμε εξαιρετική ομάδα» (vid)

«Ήταν πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, ατυχία για τον Γκριγκόρ που βρέθηκε πάρα πολύ κοντά», είπε αρχικά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Ήταν μια καλή προσπάθεια από εμένα».

Και συνέχισε: «Ευτυχώς που έκλεισε η οροφή, η ποιότητα του τένις ήταν υψηλή στη συνέχεια. Προσπάθησα να μείνω στο ματς, να παλέψω. Ήξερα ότι δεν θα ήταν εύκολο, ο Γκριγκόρ πάει πολύ καλά τα δύο τελευταία χρόνια. Μπορεί να μην είναι στο καλύτερό του ranking, όμως το έχει ακόμα και μπορεί να ανταγωνιστεί τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Χαίρομαι που βρήκα αυτό το μικρό κενό και έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία να κάνω κάτι στο τάι μπρέικ»

Ο Στεφ λατρεύει τις ομαδικές διοργανώσεις και αυτό φάνηκε και με τις δηλώσεις του. «Κάθε ματς μετράει, το ξέρουμε. Είμαστε εδώ να παλέψουμε και να το απολαύσουμε. Έχουμε εξαιρετική ομάδα, η σύνδεσή μας είναι η καλύτερη. Είμαι χαρούμενος μοιράζομαι αυτή τη στιγμή μαζί τους, είμαι χαρούμενος που ξεκίνησε το United Cup, είμαι σίγουρος ότι θα το δούμε για πολλά χρόνια και είμαι χαρούμενος που το άνοιξα με την εμφάνισή μου.

Μίλησε και για την Δέσποινα Παπαμιχαήλ: «Πάλεψε σκληρά, είμαι περήφανος για εκείνη. Δίνει το πνεύμα της στην ομάδα και μου αρέσει που ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές διατηρεί την πίστη της. Είναι μαχήτρια και είναι σημαντικό που έχουμε τέτοια άτομα στην ομάδα».

Και κατέληξε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες που ήρθαν σήμερα, να κάνετε φασαρία παιδιά!».

