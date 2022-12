Παπαμιχαήλ: «Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για την Ελλάδα» (vid)

Στην πρεμιέρα της Ελλάδας στο United Cup, η Παπαμιχαήλ βρέθηκε να χάνει με 3-6, 0-2 από την Σινίκοβα, όμως κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και να δώσει μια πολύ σημαντική νίκη στην ελληνική ομάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα αυτό τον αγώνα, ειδικά για την πατρίδα μου. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένη, ήταν ο πρώτος μας αγώνας. Έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, ο Στέφανος και η Μαρία είναι μεγάλα παραδείγματα για μένα, για όλη τη χώρα. Οπότε το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να παλέψω με όλη την καρδιά μου και να πάρω τη νίκη για την Ελλάδα», είπε η Νο.2 Ελληνίδα τενίστρια στις δηλώσεις της μετά το ματς.

Παρότι η οι θερμοκρασίες στη Μελβούρνη, ήταν υψηλές η Παπαμιχαήλ δεν φάνηκε να επηρεάζεται: «Έκανα πολύ καλή δουλειά στην preseason, μαζί με τον γυμναστή μου, τον προπονητή μου και τον ψυχολόγο μου. Ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω οτιδήποτε ερχόταν, είτε ήταν ζέστη είτε κρύο, θα έμενα εκεί έξω οτιδήποτε κι αν ήταν»

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη, τα δυο μεγάλα όπλα της ελληνικής ομάδας, η Ελληνίδα αθλήτρια είπε: «Είναι μεγάλη τιμή να τους έχουμε, έχουν πετύχει πράγματα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί στο παρελθόν για την πατρίδα μου. Είναι μεγάλη τιμή να τους έχουμε στην ομάδα μας, να μαθαίνουμε από αυτούς και ανυπομονώ για τις επόμενες προκλήσεις».

Τέλος, για τη μέχρι τώρα εμπειρία της στο Περθ και τη βόλτα στο νησί Rottnest με τους συμπαίκτες της, σημείωσε: «Το λάτρεψα, ευχαριστώ και τη διοργάνωση για τη βόλτα με το ελικόπτερο μέχρι το νησί, ήταν πολύ όμορφα. Μας συμπεριφέρεστε πολύ καλά, κάνετε υπέροχη δουλειά, οπότε θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες και να σας πω να συνεχίσετε την καλή δουλειά».

"The least I could do was fight my heart out and win for Greece" ❤️



Proper words from Despina Papamichail at #UnitedCup pic.twitter.com/x7dWxvGh4h