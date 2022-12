Έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα η Παπαμιχαήλ (vid)

Η 29χρονη Ελληνίδα (Νο.158) επικράτησε με 3-6, 6-4, 6-1 σε 2 ώρες και 19 λεπτά στο Περθ και η εθνική βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος. Δεν γίνεται αλλιώς, όταν έχεις στη διάθεσή σου Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη!

H 30χρονη Βουλγάρα (No.381) πήρε το πρώτο σετ με εντυπωσιακή εμφάνιση, ωστόσο άρχισε να αντιμετωπίζει τεράστια σωματικά προβλήματα από το φινάλε του δεύτερου σετ και δεν μπόρεσε να χτυπήσει στα ίσα τον αγώνα.

Συγκεκριμένα, η Σινίκοβα κατέκτησε το πρώτο σετ χάρη στο μπρέικ που πέτυχε στο μαραθώνιο έκτο γκέιμ (2-4), ενώ «έσπασε» τη Δέσποινα και στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ, δείχνοντας ικανή να πάρει τη μεγάλη νίκη.

Η Παπαμιχαήλ, όμως, άρχισε να γίνεται πιο επιθετική, σημείωσε δύο σερί μπρέικ για να πάρει το προβάδισμα με 4-2 και βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-3.

Παρότι δεν κατάφερε να κλείσει τον αγώνα στο σερβίς της, πέτυχε το μπρέικ αμέσως μετά και έφερε το ματς στα ίσα (6-4).

Η Σινίκοβα πήρε ιατρικό τάιμ άουτ στο σημείο αυτό για ένα πρόβλημα στο αριστερό της πόδι, που έγινε εμφανές στο τελευταίο γκέιμ του δεύτερου σετ. Αν και πέτυχε πρώτη μπρέικ στο καθοριστικό σετ, είχε στη συνέχεια μεγάλη δυσκολία στην κίνησή της (ειδικά στο σερβίς της) και η ψύχραιμη Δέσποινα εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Πήρε έξι γκέιμ στη σειρά και έβαλε την Ελλάδα στη θέση του οδηγού!

Σειρά παίρνει τώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και αν κάνει το 2-0 η Ελλάδα θα βρεθεί μια νίκη μακριά από την επικράτηση σε βάρος της Βουλγαρίας. Aύριο θα γίνουν τα ματς Σάκκαρη-Τόμοβα (04.00), Περβολαράκης-Κουζμάνοφ (06.00) και Σάκκαρη/Τσιτσιπάς-Τόμοβα/Ντιμιτρόφ (08.00).

Θυμίζουμε ότι Ελλάδα είναι στο Group A και η δεύτερη αντίπαλός της είναι το Βέλγιο των Νταβίντ Γκοφέν και Ελίζ Μέρτενς. Την πρόκριση στον τελικό της πόλης παίρνει η νικήτρια ομάδα του ομίλου.

"The least I could do was fight my heart out and win for Greece" ❤️



Proper words from Despina Papamichail at #UnitedCup pic.twitter.com/x7dWxvGh4h