Ξεκίνησε προπονήσεις στην Αυστραλία ο Τζόκοβιτς (pics)

Μετά την περσινή περιπέτειά του που κατέληξε με απέλασή του, ο Σέρβος σούπερ πήρε το πράσινο φως για την επιστροφή του στη χώρα και ήδη βρίσκεται στην Αδελαΐδα.

Από εκεί θα ξεκινήσει την «εκστρατεία» του για τη νέα σεζόν, καθώς θα αγωνιστεί στο Adelaide International (1-8/1), το πρώτο 250άρι της ATP για το 2023.

Στο μυαλό του, βέβαια, είναι από τώρα το Australian Open (16-29/1), όπου θα επιστρέψει μετά από δύο χρόνια και θα κυνηγήσει τον δέκατο τίτλο του.

Ready for the summer of tennis 🌞@DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3