Η selfie του Τσιτσιπά με ένα... πόσουμ (pics)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε ένα αποθεωτικό tweet για την Αυστραλία, το οποίο συνόδευσε με υπέροχες φωτογραφίες, ενώ έβγαλε και μια selfie με ένα χαριτωμένο πόσουμ!

Ο Στεφ, που έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις με τους συμπαίκτες του στην εθνική Ελλάδας, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη νέα διοργάνωση το πρωί της Πέμπτης (29/12, 08.00)) και, μάλιστα, θα βρει απέναντί του τον Βούλγαρο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Η αυλαία θα ανοίξει στις 06.00 με τον αγώνα της Δέσποινας Παπαμιχαήλ με την Ισαμπέλα Σινίκοβα.

Το πρόγραμμα

Πέμπτη 29/12 (Ελλάδα-Βουλγαρία)

06:00 Παπαμιχαήλ–Σινίκοβα

08:00 Σ.Τσιτσιπάς–Ντιμιτρόφ

Παρασκευή 30/12 (Ελλάδα-Βουλγαρία)

04:00 Σάκκαρη–Τόμοβα

06:00 Περβολαράκης–Ζουμζάνοφ

08:00 Αγώνας μικτού διπλού

Δευτέρα 02/01 (Ελλάδα-Βέλγιο)

06:00 Δέσποινα Παπαμιχαήλ-Φαν Ούιτβανκ

08:00 Στέφανος Τσιτσιπάς–Γκοφάν

Τρίτη 03/01 (Ελλάδα-Βέλγιο)

04:00 Σάκκαρη–Μέρτενς

06:00 Περβολαράκης–Μπεργκς

08:00 Αγώνας μικτού διπλού

Western Australia's natural beauty, combined with it’s rich cultural history and vibrant community, make it a truly special and sophisticated place to visit and explore. pic.twitter.com/yzsBzgSpuN