Fan του Μέσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Μέσι οδήγησε την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ για 2η φορά στις 3 τελευταίες διοργανώσεις, χάρη σε ένα γκολ και μια ασίστ μετά από μαγική ενέργεια, στη νίκη της Αργεντινής με 3-0 επί της Κροατίας για τα ημιτελικά.

Ο Τσιτσιπάς παρακολούθησε τον αγώνα και έκρυψε τον θαυμασμό του για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή: "O Μέσι ζει τις στιγμές της ζωής του εκεί έξω!" έγραψε στο Twitter ο 24χρονος Έλληνας τενίστας.

Και πριν τον αγώνα με την Κροατία είχε δείξει τη στήριξή του στην Αργεντινή o Στέφανος, δημοσιέυοντας στο Instagram μια φωτογραφία του φορώντας με τη φανέλα του Messi και γράφοντας: "Vamos Argentina!"

Messi is having the time of his life out there!