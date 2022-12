Το σχόλιο του Τσιτσιπά για το διπλό με τον Κύργιο

Οι διοργανωτές του Diriyah Tennis Cup φρόντισαν με... μαγειρέματα της τελευταίας στιγμής να «ενώσουν» τον Στέφανο Τσιτσιπά με τον Νικ Κύργιο στο διπλό και να που ξαφνικά αποκτάει ενδιαφέρον το φιλικό event της Σαουδικής Αραβίας.

Είναι, βλέπετε, πολύ νωπές οι μήνες από την επεισοδιακή τους αναμέτρηση στον τρίτο γύρο του Wimbledon, όπου μεταξύ πολλών άλλων ο Στεφ κατηγόρησε τον Νικ για bullying.

Οι δυο τους θα παίξουν περίπου στις 20.30-21.00 με τους Στρίκερ/Χούρκατς για μια θέση στον τελικό του διπλού και σχολίασαν τη... φάση στο twitter.

«Ποιος να το περίμενε», ήταν η απάντηση του Τσιτσιπά στο tweet του Κύργιου, που απλά ανέφερε την... περίεργη συνεργασία.

Who would have thought https://t.co/faDEm0lXmd