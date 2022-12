Ο Ισπανός έπεσε στα μαλακά, καθώς η International Tennis Integrity Agency (ITIA) δέχτηκε ότι ο παίκτης ξέχασε να ανανεώσει την εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης.

Ο Νικ, λοιπόν, «μοιράστηκε» την είδηση στο twitter, αλλά δεν την άφησε ασχολίαστη. «Δεν μπορώ να πω ότι εξεπλάγην με αυτό», έγραψε ο φιναλίστ του Wimbledon και, φυσικά, η στάση του έφερε... ποικίλες αντιδράσεις.

Can’t say I’m surprised with this one https://t.co/eh74Gt8hl4